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Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor
Admin
Admin
22 Mart 2024 Cuma 11:06

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN 42 LİRANIN ALTINA DÜŞECEK

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Fiyatlardaki düşüşle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 41 lira 95 kuruş, Ankara'da ise 42 lira 84 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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