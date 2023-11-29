Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte Şoke eden Sıgara zamları
KT&G grubuna ait sigaralara paket başına 5'er TL zam geldi. Yarından itibaren grubun en ucuz sigarası 55 liradan, en pahalı sigarası ise 58 liradan satılacak.
Son dönemde üst üste gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. JTİ, BAT, Philip Morris ve Imperial Tobacco'nun ardından KT&G grubuna ait sigaraların fiyatları da arttı.
ZAM YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
KT&G grubuna ait sigaralara paket başına 5'er TL zam geldi. Yeni tarife 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.