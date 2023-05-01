Bakan Nebati: 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı düzenlemesi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilerle ilgili yeni düzenlemenin müjdesini verdi. Bakan Nebati, " EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri Sanayi Odası'nda sanayicilerle bir araya geldi. Burada sanayicilere seslenen Bakan Nebati emekliler için müjdeyi verdi.

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI DÜZENLEMESİ

Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza nitelikli 3 bin 220 personel alımı yapacağız. EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz." dedi.

"AVRUPA'NIN EN UZUN TÜNELİNİ AÇACAĞIZ"

Nebati, ulaşım alanında Ankara ve İstanbul'a verdikleri öneme değinerek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın da yolcu taşımacılığına başladığını ve yakında Avrupa'nın en uzun tüneli Yeni Zigana Tüneli'nin de hizmete gireceğini söyleyerek 6 Şubat depremlerinin Türk ekonomisine olan etkilerine de temas ederek konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Asrın felaketi şüphesiz milletçe hepimizi derinden sarsmıştır. Ancak ülke ekonomimiz üzerindeki etkisinin sınırlı ve geçici olacaktır. İlk sinyaller de açık bir şekilde buna işaret ederken, makro göstergelerimizdeki görüntü de gayet olumludur. Son dönem öncü göstergelere bakıldığında bunu net bir şekilde görüyoruz."

"KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRDE HEDEF 16 BİN DOLAR"

Nebati, kişi başı milli gelirde yıllık 16 bin doları hedeflediklerini, turizm gelirinde de 100 milyar dolara ulaşmak istediklerini söyledi. Nebati, "Mart-Nisan döneminde Reel Kesim Güven Endeksi 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Keza Tüketici Güveni, Kapasite kullanım oranı, PMI, ihracat ve Kurulan şirket sayısı yine artış göstermiştir. Turizm geliri yılın ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek performansını yakalamıştır. Bu göstergelerdeki hızlı toparlanma, güçlü istikrar ortamının süreceğine dair milletimizin güveninin arttığını ortaya koymaktadır. 1 buçuk trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz. Toplam istihdamı 38 milyona, İhracatımızı en az 400 milyar dolara, turizm gelirlerimizi de 100 milyar dolara yükselteceğiz. ve bunların tamamını, yine yan yana, yine birlikte başaracağız." dedi.