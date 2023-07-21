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Araç Sahiplerine bir Şoke daha geldi! Araç Yakıtlarına Yapılan Zamlar Pes dedirtti!

Araç Sahiplerine bir Şoke daha geldi! Araç Yakıtlarına Yapılan Zamlar Pes dedirtti!

Araç Sahiplerine bir Şoke daha geldi! Araç Yakıtlarına Yapılan Zamlar Pes dedirtti!
Admin
Admin
21 Temmuz 2023 Cuma 13:10

Son dönemlerde brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorine 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Gelen bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 34 liraya dayandı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı. Zam pompa fiyatlarına yansıdı.

MOTORİN 34 LİRAYA DAYANDI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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