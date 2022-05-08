9 Mayıs Pazartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

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Güne 891,29 ile başlayan Gram Altın, saat 17:30 itibarıyla %1,31 artışla 902,28'dan işlem görüyor. Dün en düşük 890,03, en yüksek 891,74 seviyelerini gören Gram Altın, günü 891,32 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 18.04.2022 tarihinde ise 931,53 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 902,28 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 14,7313 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 17:31 itibarıyla %0,87 artışla 14,8616 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,7014, en yüksek 14,8474 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,7399 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 12.04.2022 tarihinde 14,5531 ile son bir ayın en düşük, 02.05.2022 tarihinde ise 14,9130 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8616 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 15,6758 ile başlayan Euro kuru, saat 17:31 itibarıyla %0,40 artışla 15,7223 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,5497, en yüksek 15,6946 seviyelerini gören Euro, günü 15,6856 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 05.04.2022 tarihinde ise 16,1748 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,7223 TL'ye karşılık gelmektedir.

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