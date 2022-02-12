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5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan TMO'ya koştu

5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan TMO'ya koştu

5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını duyan TMO'ya koştu
12 Şubat 2022 Cumartesi 12:00

5 litrelik sıvı ayçiçek yağının fiyatının 99 TL olduğu Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış noktalarına talep arttı.

Piyasada 130 TL bandında satılan 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı, TMO ürün satış noktalarında 99 TL’den satışa sunuluyor. Hem ucuz hem de kaliteli yağ almak isteyen vatandaşlar, marketler yerine TMO’da satılan sıvı yağlara rağbet göstermeye başladı.

HER VATANDAŞ BİR ADET SATIN ALABİLİYOR

Sabah 09.00’dan itibaren TMO önünde bulunan ürün satış noktasından 1’er adet yağlarını alan vatandaşlar, yağların piyasa şartlarına göre oldukça uygun olduğunu ifade ettiler.

Piyasaya göre oldukça uygun olduğu için TMO ofisinden alışveriş yaptıklarını dile getiren vatandaşlar, “Burada 5 litrelik sıvı yağ ucuz. 99 TL’den satılıyor. Diğer marketlerde sıvı yağ fiyatı 140 TL’ye kadar çıkabiliyor” dediler.

TMO'da sıvı yağlar kişi başı bir adetle sınırlı tutuluyor.

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