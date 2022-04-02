3 Nisan Pazar Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 914,18 ile başlayan Gram Altın, saat 22:52 itibarıyla %0,57 azalışla 908,48'dan işlem görüyor. Dün en düşük 913,70, en yüksek 914,10 seviyelerini gören Gram Altın, günü 913,98 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 02.03.2022 tarihinde 871,68 ile son bir ayın en düşük, 11.03.2022 tarihinde ise 960,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 908,48 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,6778 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:51 itibarıyla %0,16 artışla 14,6947 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,5922, en yüksek 14,6915 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,6757 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 02.03.2022 tarihinde 13,8221 ile son bir ayın en düşük, 11.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,6947 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,2700 ile başlayan Euro kuru, saat 22:52 itibarıyla %0,05 azalışla 16,2418 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,2342, en yüksek 16,4149 seviyelerini gören Euro, günü 16,2718 seviyesinde kapattı. Euro, 02.03.2022 tarihinde 15,4208 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,2418 TL'ye karşılık gelmektedir.

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