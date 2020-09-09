ÖSYM: EKPSS tarihi yeniden belirlenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili olarak bugun şok bir açıklama yaptı

ÖSYM'nin internet sitesinde bulunmakta olan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı "Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi konusundaki önerisini açıkladı.

ÖSYM Yönetim Kurulunca tarihin yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.

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