ÖSYM: EKPSS tarihi yeniden belirlenecek
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili olarak bugun şok bir açıklama yaptı
ÖSYM'nin internet sitesinde bulunmakta olan açıklamada, 11 Ekim'de yapılması planlanan EKPSS ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı "Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulu"nun sınavın ilerleyen bir tarihte gerçekleştirilmesi konusundaki önerisini açıkladı.
ÖSYM Yönetim Kurulunca tarihin yeniden belirlenerek adaylara ve kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.
Açıklamada, sınav için ek başvuru ile kuraya katılacak adayların müracaat tarihlerinin de sınav tarihine göre yeniden düzenlenerek duyurulacağı kaydedildi.
En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz
|
Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler