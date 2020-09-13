KPSS Alan Bilgisi sınavı sorularını Tek Tek Değerlendiriyoruz

KPSS-A Grubu alan bilgisinde, Cumartesi ve Pazar günü oturumları tamamlandı.

Cumartesi sabah oturumunda; Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,



Öğleden sonraki oturumda ise Hukuk, İktisat, Maliye konularından soru soruldu.



Pazar oturumunda ise İşletme, Muhasebe, İstatistik konularından sorular soruldu.

Alan bilgisinde Cumartesi ve Pazar günü oturumlarına

20 LGS: LGS MART AYI ÖRNEK SORULARINI EĞİTİMCİLER NASIL DEĞERLENDİRDİ?

MEB, LGS kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilecek merkezi sınava yönelik 6'ncı örnek soru kitapçığına "http://odsgm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.

Peki sorular nasıl? Eğitimciler soruları nasıl değerlendirdi? Arı Okulları eğitimcileri bakın sorularla ilgili ne yorum yaptı.

MATEMATİK: GÖRSELLERLE DESTEKLENEN SORULAR

Mart ayı örnek soruları MEB kazanımlarına bağlı kalınarak, anlaşılır bir dille hazırlanmıştır. Yayımlanan diğer örnek sorularda olduğu gibi günlük hayatla ilişkilendirilmiş soruların tümünde görsellere yer verilerek soruların daha anlaşılır olması sağlanmıştır. Örnek sorularda; verilen yönergeyi yorumlayabilen, soruların aşamalarını iyi takip edebilen ve kazanımlara hakim olan öğrenciler zorlanmadan doğru yanıtlara ulaşabilecek.

FEN BİLİMLERİ: GÖRSEL OKUMA VE ANALİZ YAPMA

Deney düzenekleri, tablo ve grafikler ile kurgulanan soruların; öğrencilerin görsel okuma, verileri yorumlama ve analiz yapma becerilerini ölçer nitelikte olduğu düşünülmektedir. Verilen bilgiyi kullanarak çıkarım yapma, analiz etme üzerine kurulan soru sayısının fazla olması dikkat çekmektedir. Grafik içeren sorularda öğrencinin grafiği iyi okumalarının yanı sıra sayısal verileri doğru yorumlamaları beklenmektedir. Mart ayı örnek soruları, daha önce yayımlanan sorulara göre kısa olmakla birlikte fazla sayısal veri yorumlamalarını gerektirmektedir. Bilimsel süreç becerisini edinmiş olan öğrencilerin soruları çözebilecekleri düşünülmektedir.

TÜRKÇE: AĞIRLIKLI ANLAM BİLGİSİ SORULARI

2020 Mart ayı LGS örnek sorularına bakıldığında soruların Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programı ve kazanımları ile diğer aylarda yayımlanan örnek sorulara paralel olduğu görülmektedir. Soruların zorluk derecesinin çoğunlukla orta düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrenciler, bu ayki örnek soruları zorlanmadan çözecektir. Okuduğunu anlama, metnin içeriğini yorumlama, sentez ve analiz yapma sorularının kolayca anlaşıldığı ve dilinin açık olduğu görülmüştür. Metinlerin günlük yaşamla ilişkili olduğu görüldüğünden sorular, öğrencinin ilgisini çekecek biçimde oluşturulmuştur.

Örneğin 3. sorudaki metinde güncel bir sorun ele alınmış, öğrencilerden bu soruna uygun olan çözümü belirlemeleri ve böylece akıl yürütme yöntemiyle soruyu çözmeleri istenmiştir. Bunun yanı sıra anlatım biçimleri ve noktalama işaretleri soruları öğrencinin bilgisini kullanıp kolayca çözebileceği sorulardır.

“Matematik” dersindeki “dizi-şifre” kazanımıyla ilişkili olup disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan, harf şifreleme yoluyla oluşturulan sözel mantık sorusu diğer sorulardan daha fazla zaman harcatıyor.

Mart ayı örnek soruları ağırlıklı anlam bilgisi sorularından oluşup dil bilgisi (fiilimsi, cümlenin ögeleri, eylem çatısı vs.) konularına yer verilmemiş.

TC İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: YORUMLAMA BECERİSİ İSTİYOR

Soruların geneli önceki aylarda yayımlanan sorularda olduğu gibi ön bilgi verilerek öğrencinin yorumlama becerisini ölçer niteliktedir. Temel kazanımları edinmiş, yorumlama ve ilişki kurma becerilerine sahip öğrencilerin orta güçlükte olduğu düşünülen bu soruları rahatlıkla çözebileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu ay yayımlanan sorularda görsel okuma içeren bir soru örneği yer almamaktadır.

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