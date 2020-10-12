Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği referandumunda sandıklar kapandı

Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği referandumunda sandıklar kapandı

Son dakika: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında oy verme süresi doldu. Sandıklar saat 18.00'de kapandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı ilk sonuçlar, 19.00'dan itibaren duyurulacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için da halk oylaması yapıldı.

11 ADAY YARIŞTI

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı. Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarıştı.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti. Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.