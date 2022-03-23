Ramazan Ayının Önemi – Bu Ayda Nelere Dikkat Edilmeli? İşte O Bilgiler! 2022

Ramazan'da yapılması gerekenler neler? Ramazan ayında günlük hangi ibadetler yapılmalı?, oruç tutan kişinin dikkat etmesi gereken davranışlar nelerdir?,

Mübarek ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber Ramazan ayında yapılacak ibadetler de araştırılmaya başlandı. Kutsal kitabımız Kur-an'ı Kerim'in indiği ay olan Ramazan ayında hem oruç tutarak hem de çeşitli ibadetler yaparak, bu ayı daha huzurlu geçirmek mümkün. Bu mübarek ayda yapılan ibadetler dini açıdan da çok büyük öneme sahip. Peki, Ramazan'da yapılması gerekenler ibadetler nelerdir? Ramazan ayını ne tür ibadetler ile geçirmeliyiz?

Ramazan Ayı En Doğru Nasıl Yaşanır?

İslam inancında önemli bir yere sahip ramazan ayı, sosyal yaşantıyı düzenleyen soyut kuralları barındırmaktadır. Asırlardır devam eden bu soyut kurallar, bir çeşit davranış kurallarını oluşturur. Birlik ve beraberliğin temsili olan bu mübarek günlerde, ramazan ayı içerisinde dikkat edilecek bazı hususlar bulunur.

Ramazan ayının önemi hakkında bilgi almak isteyenler için detaylı bir yazı hazırladık. Şimdi dini kaynaklardan faydalanarak hazırlanan bu yazımızda, ramazan ayının önemine değinelim istiyoruz. Ramazan ayı 2022 yılında kişilere neler kazandıracak, neleri hatırlatacak hepsini öğrenelim!

Ramazan'da yapılması gerekenler neler?

Ramazan ayında her Müslüman oruç tutarak, ibadetini yerine getirir. Fakat Ramazan ayında sadece oruç tutmak yeterli değildir. Çeşitli ibadetler yaparak, bu mübarek ayı bir Müslüman olarak daha doğru ve verimli geçirebilirsiniz. Ramazan ayında özellikle teravih namazları kılmak, Kuran okumak ve bunların her birini cemaatle beraber yapmak gerekir.

Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadetlerin en çok olduğu aylardan birisidir. Bu ayda cemaatle, toplu olarak yapılan ibadetler çok önemlidir. Bu sebeple, namazları ve duaları cemaatle yapmaya özen göstermek gerekir. Ayrıca orucu açmadan önce mutlaka iftar duası okuyarak, orucu daha bereketli hale getirmelisiniz.

Ramazan ayında günlük hangi ibadetler yapılmalı?

Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler;

1- Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.

2- Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,

3- Kuran okuyup, bol bol dua etmek,

4- Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,

5- iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,

6- Sahur yapmak,

7- İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.

8- Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,

9- Ramazan umresi yapmak,

10- Sabır dilemek,

11- Af dilemek.

Ramazan Ayının Önemi ve Fazileti

12 ay içinde bir başka yaşanan ramazan, İslam inancı ile yaşayan toplumlarda özenle geçirilir. Bu ayın neden bu kadar önemli olduğu ise bir merak konusudur. Müslümanlar elbette bu meraklarını araştırarak, okuyarak giderirler. İbadetlerle ilgili ana kaynak elbette Kuran-ı Kerim’dir. Ramazan ayının önemi ile ilgili ayetler ve Ramazan ayının önemi ile ilgili hadisler başlıca kaynaklardır.

İslam alimlerinin sözleri de ramazan ayının önemi nedir sorusuna cevaben aydınlatıcı bilgiler içerir. Ramazan ayının önemi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da her sene vurgulanmakta ve dini maneviyata ışık tutulmaktadır. Ramazan ayı 2022 yılında ve diğer tüm yıllarda İslam alemi için büyük bir fazilet taşır. Sabretmeyi, Allah’a koşulsuz şükür edebilmeyi, aç insanın, susuz insanın halinden anlamayı, nimeti paylaşmayı, azla yetinmeyi öğretir. Ramazan ayı duaları da genellikle şükrü merkeze alarak edilir.

Bu yazıda sizler için ramazan ayının önemi maddeler halinde oldukça açıklayıcı bir biçimde bir araya getirildi. Ramazan ayı önemi kısaca anlatabilecek bir konu değildir ancak açıklayıcı olabilmek ve okunuşu kolaylaştırmak adına liste yöntemini uyguladık. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre; ramazan ayının önemi şu şekilde ifade edilebilir:

Duhân suresinde yer alan ifadelere göre Kur’an ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır: “Hâ Mîm. Apaçık olan kitaba yemin ederim ki, Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz, insanları uyarıcıyız.” (Duhân, 1-3)

“Hâ Mîm. Apaçık olan kitaba yemin ederim ki, Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz, insanları uyarıcıyız.” (Duhân, 1-3) Ramazan ayının önemini belirten kelimeler nelerdir diyorsanız önce bu ayın direkt kendi adının anlamına yönelmek gerekir.

Ramazan, Allah’ın isimlerinden biridir. Allah’ın rahmeti ve bereketi bu aya yansımıştır.

Allah’ın rahmeti ve bereketi bu aya yansımıştır. Ramazan ayının bizim için önemi nedir sorusuna verilecek en özet cevabı birini ramazan kelimesinin içerdiği arınma manasında da bulabiliriz.

sorusuna verilecek en özet cevabı birini ramazan kelimesinin içerdiği arınma manasında da bulabiliriz. Ramazan kelimesi temizlenmek ve yanmak anlamlarını taşır. Oruç tutan kişi kötü düşüncelerden temizlenir, bedeni ve ruhu günahlardan arınır. İman aşkı ile yanar ve daha olgun hale gelir.

taşır. Oruç tutan kişi kötü düşüncelerden temizlenir, bedeni ve ruhu günahlardan arınır. İman aşkı ile yanar ve daha olgun hale gelir. Ramazan ayı, bağışlayıcı bir aydır. İslam dininin 5 temel esaslarından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır.

İslam dininin 5 temel esaslarından biri olan oruç tutmak bu ay içinde gerçekleşir. Oruç tutan kişi, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır. Bu ayın önemlerinden biri de birleştirici ve barıştırıcı olmasıdır. Ramazan ayında kimse birbirine dargın kalamaz. Kötü sözler insanlardan uzaklaşır, yemekler paylaşılır aynı sofrada buluşulur. Her insan aynı ekmeğin başında buluşur ve birlik duygusu pekiştirilir.

olmasıdır. Ramazan ayında kimse birbirine dargın kalamaz. Kötü sözler insanlardan uzaklaşır, yemekler paylaşılır aynı sofrada buluşulur. Her insan aynı ekmeğin başında buluşur ve birlik duygusu pekiştirilir. Her sene bir defa yaşanan ramazan ayı, gecesi ve gündüzü ile apayrı bir heyecana tanık olur. Ramazan gecelerinde camide toplanan cemaat, bu ayın önemini hep bir ağızdan dile getirir. Aynı dualarda buluşturan mübarek bir dönemdir ramazan.

Ramazan Ayında Nelerden Uzak Durmalı, Nelere Yönelmeli?

Ramazan ayı başlangıcı 2 Nisan 2022 olarak takvimlerde yerini alıyor. 2 Nisan 2022 tarihinden itibaren ramazan ayının önemi ve görevlerinin verdiği bir dini sorumluluk başlıyor. Peki bu süreçte nelere dikkat edilmeli? Birçok kişinin oruç tuttuğu bu dönemde özenilmesi gereken davranışlar nelerdir?

Oruç ayı olarak bilinen ramazan ayında oruç tutan kişilere karşı saygılı olmak, bu ayın en büyük görevlerinden biridir. Çeşitli nedenlerden dolayı oruç tutamayan kişiler, oruç tutan kişilere karşı anlayışlı ve saygılı olmalıdır.

bu ayın en büyük görevlerinden biridir. Çeşitli nedenlerden dolayı oruç tutamayan kişiler, oruç tutan kişilere karşı anlayışlı ve saygılı olmalıdır. Tutulacak orucu ise en sağlıklı şekilde tutmak gereklidir. Vücuda zarar veren, kronik hastalığı olan kişilerin oruç tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu ay içinde tıpkı diğer aylarda olduğu gibi yoksul kardeşleri doyurmak, gıda gibi önemli ihtiyaçlarını karşılamak büyük sevap kazandıracaktır.

gıda gibi önemli ihtiyaçlarını karşılamak büyük sevap kazandıracaktır. Sahur vakti ve iftar saatleri geldiğinde orucun faydaları üzerine kısa da olsa düşünmek ve ramazan duaları içerisine idrakle birlikte şükrü eklemek maneviyatı güçlendirir.

Hz. Muhammed’in (S.A.V) sünnetlerinden biri olan teravih namazını ise kaçırmamak gereklidir. Ramazan ayının daha da bereketlenmesi için bu namazlar tıpkı oruç gibi önem taşır.

gereklidir. Ramazan ayının daha da bereketlenmesi için bu namazlar tıpkı oruç gibi önem taşır. Umre’ye gitme imkanı olan kişilerin ramazan umresini yapması da bir çeşit görevlerden kabul edilmektedir.

yapması da bir çeşit görevlerden kabul edilmektedir. Ramazan ayının önemi anlamı en çok da insani hataların farkına varmak, yaraları sarmak ve tövbe etmekte saklıdır.

en çok da insani hataların farkına varmak, yaraları sarmak ve tövbe etmekte saklıdır. Bu süre içinde uzak durmanız gereken davranışlar ise öncelikle kalp kırmak, kötü söz söylemek ve sinirli olmaktır. Çünkü öfke ile başlayan her işin sonunda muhakkak kalp kırılır. Kalp kırmak ise orucun faziletini bozan soyut nedenlerdendir.

ve sinirli olmaktır. Çünkü öfke ile başlayan her işin sonunda muhakkak kalp kırılır. Kalp kırmak ise orucun faziletini bozan soyut nedenlerdendir. Ramazan ayı bolca dua ve iyi niyet ister. Bu ayda semaya açılan eller geri çevrilmez. Edilen dualar kabul edilir.

Bu ayda semaya açılan eller geri çevrilmez. Edilen dualar kabul edilir. İsraf ve gösterişten uzak ramazan sofralarını en sağlıklı şekilde geçirmek, yine üzerinize düşen görevlerdendir.

ramazan sofralarını en sağlıklı şekilde geçirmek, yine üzerinize düşen görevlerdendir. Komşusu açken tok yatan bir nesil olmamak için israfa yer vermemeniz tavsiye edilir.

Kalabalık iftar sofralarında buluşmak ise birliği pekiştirmektedir. İmkan oldukça iftar sofranıza misafir kabul ediniz. Aynı sofrada ve duada buluşmak bu ayın bereketini çoğaltacaktır.

Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler

Ramazan ayında her Müslüman oruç tutar, sahur yapar ve gerekli ibadetlerini yerine getirir. Fakat Ramazan'da hem oruç tutarken hem de iftar ya da sahur yaparken dikkat edilmesi gerekenler vardır. İşte Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenler;

- Ramazan ayında orucu niyet ederek tutmak gerekir. Niyeti sesli olarak yapmak şart değildir. Müslümanın gece vakti sahura kalması ve sahur yapması da niyet yerine geçmektedir.

- Gece eğer niyet etmiş olur fakat bu niyetten vazgeçmek isterseniz imsak zamanına kadar oruç tutmaktan vazgeçmeniz gerekir.

- Ramazan ayında oruç tutarken tutulan oruç için ayrı niyet edilmelidir. Çünkü iftardan sonra oruç bozulduğu için her gün tutulan oruç ayrı bir ibadet olarak sayılmaktadır.

- Ramazan’da oruç tutacak kişiler akşamdan başlayarak ertesi günün imsak zamanına kadar niyet edilebilirler. Bu niyeti gerçekleştirdikten sonra sahura kalkmadan da orucunuzu tutabilirsiniz.

Ramazan ayında duaların önemi

Ramazan ayı, tüm yılın en bol bereketli ve ibadet dolu ayıdır. Bu ayda yapılacak dualar ve ibadetler artmaktadır. Özellikle Ramazan ayında 2 duaya önem verilir. Bu dualar sahur ve iftar duasıdır. İftar duası, Müslümanların iftarlarını açmaması için şükür amaçlı yapılan duadır. Sahur duası ise sahur yapmadan önce yapılması gereken dualardan birisidir.İftar ve sahur duası yapılırken hem Allah'a şükredilir hem de günahlar için af dilenir. Bu nedenle orucu açmadan ve oruç için sahur yapmadan önce mutlaka bu dualar okunmalıdır. Sahur duasında; günahlardan arınmış bir halde ertesi günün orucunu açmak için dua edilir.

Ramazan Ayı ile İlgili Hadis ve Ayetler

Ramazan ayının önemi ile ilgili ayetler ve hadisler bu mübarek zamanın değerini en iyi şekilde anlatan aracılardır. 2 Nisan 2022 ile başlayan ramazan ayı takvimi, bol dualı ve huzurlu geçsin diye hadis ve ayetlerle pekiştirilebilir. Mübarek Ramazan ayı ile ilgili şu hadisler ve ayetler bilinmektedir: