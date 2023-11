En güzel kısa uzun, resimli Mevlid Kandili mesajları 2024

Mevlid Kandili resimli mesajları haberimizde. Sizlerde Mevlid Kandilinde sevdiklerinize, ailenize güzel mesajlar gönderebilirsiniz. En güzel uzun, kısa, resimli kandil mesajları haberimizde. Sevdiklerinize WhatsApp üzerinden anlamlı resimli kandil mesajları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Rebiüevvel ayının 12. Pazartesi tüm müslümanlar tarafından beklenilen Mevlid Kandili 16 Eylül Pazartesi günü idrak edilecek. Bu mübarek gecede sizde sevdiklerinize en güzel Mevlid kandil mesajları gönderebilirsiniz. WhatsApp, Facebook, Twitter ve İnstagram resimli kandil mesajları ile ilgili tüm detaylar haberimizde.



Hz. Muhammed’in doğduğu gece olan Mevlid Kandili, Miladi takvimde bu sene 16 Eylül Pazartesi günü olarak idrak edilecektir. Müslümanlar bu gecede çeşitli ibadetleri yaparlar. Bu gecenin hayırlara vesile olacağına inanılmaktadır. Mübarek gecede akrabalarınıza ssevdiklerinize en güzel Kandil mesajları gönderebilirsiniz.

Mevlid Kandili Mesajları 2024

Allah hepimize Efendimiz'in (sas) şefkatiyle dünyaya bakabilmeyi nasip etsin.Taşlanırken dahi merhamet etmişti.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



Allah’ın rahmeti bereketi sizinle olsun Gönül güneşiniz hiç solmasın Yüzünüz aydın Dualarınız Kabul Olsun.Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.



Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..



Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller..



Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet’te benimle beraber olur. (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalışıp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kılan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanında rütbesi vardır.



Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatli umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, kandilin mubarek olsun.



Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.



Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!



Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayırlı olsun!



Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..



Bugün alnımız secdeye gidiyorsa, senin sayende ya Râsulallah . Senin doğuşunu kutlamaz mı bu dünya.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.



Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.-Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiride an bu gece. Hayırlı kandiller!



Bugün Peygamber efendimizin doğduğu gündür. Peygamber efendimiz yılında rebiül evvel ayının gecesi doğmuştur. Her yıl bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya gelişini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açılır. Kandiliniz mübarek olsun.



Bütün kainatı nurla dolduran peygamberimiz Hz.Muhammed'in(s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



Duadır insanı ısıtan, inançtır yarına uyanmamızı sağlayan #hayırlısı dır temenniğimiz her kararın başında...



"Es -Selamun Aleykum; Nuruyla alemimizi Şereflendiren Efendimizin (s.a.s) Şefaatine nail olmanızı dileriz. ~Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun~



'Süphesiz, Allah ve Melekleri Peygambere Salat Ediyorlar.' Ey iman edenler! Sizde ona Salat edin, Selam edin.Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.



Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.



Biz Seni ancak âlemlere Rahmet olarak Gönderdik (Enbiya' 107) - Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



Allah'a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir."" Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun Hayırlı Kandiller"



Ey yüce peygamber senin hürmetine yaratıldı tüm alemler. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, Allah dualarını kabul etsin.



Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytan senden uzakta, melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duaların kabul kandilin mübarek olsun.



Gül bahçesine girenler gül olmasada gül kokarlar kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun Mevlid Kandiliniz mübarek olsun Hayırlı Kandiller



Hangi görüşten olursak olalım; gelin bu gece Peygamber Efendimizin şefaat sancağı altında olabilmek için dua edelim.. Hayırlı kandiller..



Hayırlı Kandiller "Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül"



Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Cenabi Mevla o kutlu doğumun manasını idrake bizi muvaffak kılsın.



Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle...



Hu diyelim dilde zikir yurekte şükür olsun. Hayy diyelim iman da aşk ihsan da vuslat olsun.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun..



Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği, umutlu ve sevgi dolu kandiller olması dileğiyle Hayırlı Kandiller .



Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... İyi Kandiller....



Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.



Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun, bu kandilde İslam birliği için dua etmeyi, dünyadaki zulmün bitmesini Allah'tan istemeyi unutmayalım.



Mübarek günler vardır , beraberce kutlamak için . Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun .



Peygamber efendimiz o büyük mahkemede ümmetim diye secde ederken. Rabbimize vereceği listede bulunmak dileğiyle. Hayırlı Kandiller.



Rüzgarın kemanını çaldığı ve yağmur damlalarının percerene vurduğu bir gecede yatağına uzanıp, keşke dediğin tüm güzelliklerin sizin olsun.



Sana uymayan ölçü hayat olsa teperim! İyi ki doğdun ya Resulullah. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun



Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde duşen damlaların sizi ailece sırıl sıklam etmesi dileğiyle.



Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğın saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..



Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.



Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakışınız kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız kandil kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.



Tarihte bugün: Güneş'in Mekke'den doğduğu saptandı. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun....



Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. kandiliniz mübarek olsun..



Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.



Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.



Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür. Hayırlı Kandiller



Zâde duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun.