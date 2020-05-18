Cuma namazlarının başlayacağı tarih belli oldu! İşte Camilerin Açılacağı Tarih...

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: Cuma namazları başlıyor, Camiler ne zaman açılacak, camilerde saflar nasıl olacak, camilerin içinde ne zaman cemaatle namaz kılıncak? Camilerin hepside açılacak mı?, Camide seccade getirmek ve maske takmak zorunlu mu İşte koronavirüs nedeniyle kapatılan camilerdeki tedbirler listesi

Ali Erbaş: 12 Haziran'da avlularda Cuma kılacağız Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı. Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi. Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin genel soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi. Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak. CUMA NAMAZLARI 1 AY SONRA BAŞLIYOR Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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