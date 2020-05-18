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Cuma namazlarının başlayacağı tarih belli oldu! İşte Camilerin Açılacağı Tarih...

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı: Cuma namazları başlıyor, Camiler ne zaman açılacak, camilerde saflar nasıl olacak, camilerin içinde ne zaman cemaatle namaz kılıncak? Camilerin hepside açılacak mı?, Camide seccade getirmek ve maske takmak zorunlu mu İşte koronavirüs nedeniyle kapatılan camilerdeki tedbirler listesi

Cuma namazlarının başlayacağı tarih belli oldu! İşte Camilerin Açılacağı Tarih...
18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:05

Ali Erbaş: 12 Haziran'da avlularda Cuma kılacağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş canlı yayında vatandaşlara müjdeli haberi verdi. Erbaş "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kanal 7 ekranlarındaki ''Sahur Vakti'' programına katılan Ali Erbaş, cuma namazları için müjdeli haberi verdi.

Ali Erbaş camilerin açılış tarihine ilişkin genel soruya "12 Haziran'da camilerimizin avlularında namaz kılmaya başlayacağız." yanıtını verdi. Böylece 16 Mart tarihinden beri kapalı olan camiler, bir ay sonra Türkiye genelinde ibadete yeniden başlayacak.

CUMA NAMAZLARI 1 AY SONRA BAŞLIYOR

Alınan karar gereği ülkemizde 4 hafta daha cuma namazları kılınamayacak. 12 Haziran'dan itibaren ise kademeli olarak cami avlularında ibadet edilmeye başlanacak.

Cuma namazını böyle kıldılar

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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