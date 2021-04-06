Ali Erbaş, koronavirüs aşısının orucu bozmayacağını açıkladı

Son günlerde sıcak su buharına tutulan maskelerden kurtçuklar çıktığına dair görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyu değerlendiren dahiliye uzmanı bu durumun maskelerde bulunan bir polimerden kaynaklandığını söyleyerek, "Isıtınca polimerler deforme oluyor, iplik gibi bir görünüm kazanıyor ve deforme olurken hareket ediyor. Bu, maske takmamak için bir bahane ki ben bunu cinayet olarak görüyorum" ifadelerinde bulundu.