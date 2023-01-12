2023 Yılı Kandil tarihleri: Üç aylar ve Regaip Kandili ne zaman?

2023 yılına girilmesi ve üç aylara kısa bir zaman kalmasıyla birlikte kandil tarihleri merak edilmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimi sonrasında kandil tarihleri belli oldu. Peki, üç aylar ve Regaip Kandili ne zaman?
Kandil tarihler, milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanıyor. 2023 yılı dini günler takvimi sonrasında üç aylar ve kandil tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar.
2023 KANDİL TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.
Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 23 Mart'ta başlayacak.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı