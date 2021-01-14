2021 Üç Aylar Takvimi, Üç aylar ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Diyanet 2021

Müslümanlara; Receb, Şaban ve Ramazan ayları olarak bilinen üç aylarda ibadetlerinin daha fazla yapılması önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Bu mübarek aylar faziletli sayıldığından ibadetler arttırılır ve tövbe edilir. Peki; üç aylar ne zaman başlıyor? Diyanet ile üç aylar başlangıcı 2021

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet takvimine göre, 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.