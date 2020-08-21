TikTok'daki gizli tehlike! Kameralar kapalıyken Bile..

Çin kaynaklı Tiktok ile ilgili yayımlanan Türkiye raporu korkutan bir gerçeği gözler önüne serdi. Uzmanlar o tehlike konusunda uyardı.

Çin tarafından oluşturulan, müzik, video paylaşımı ve canlı yayın özelliği olan sosyal medya uygulaması TikTok, bireysel verilere ulaşma riskleri nedeniyle Türkiye'de de araştırma konusu oldu.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından yapılan araştırmada, TikTok ile ilgili dünya çapında yürütülen araştırmalar ve iddialara yer verildi. Araştırmadaki ilginç bilgiler şöyle:



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'TikTok dünyada 800 milyon kullanıcı ile en yüksek aktif kullanıcı sayısına sahip 6'ncı uygulama olarak biliniyor. Kısa zamanda özellikle gençler arasında oldukça popüler bir uygulama haline gelen TikTok 1.5 milyardan fazla kişi tarafından indirildi.



Kullanıcılarının yüzde 47'sini 16-24 yaş grubu kullanıcılar oluşturuyor. Kullanıcılar uygulamada günde ortalama 52 dakika geçiriyor. Aktif kullanıcıların yüzde 68'i başkalarının paylaştığı video içeriklerini izliyor.



Uygulama 150'den fazla ülkede kullanılıyor ve Türkiye'de ise yaklaşık 30 milyon kullanıcısı bulunuyor.”



ABD'de yasaklanan, Hindistan başta olmak üzere 50 ülkede kullanılmasına izin verilmeyen TikTok'la ilgili risk çalışmaları da raporun konusu oldu.



TikTok'a uygulanan tersine mühendislik işlemi platformunun, veri ihlallerine sebep olduğunu belirtilerek riskler anlatıldı.



“Uygulama, cihazın tüm donanımı hakkında bilgiler topluyor. Geçmişte indirdiğiniz ve halihazırda kullandığınız tüm uygulamalar da kayıt altında tutuluyor.



Cihazın bağlı olduğu ağa dair IP adresleri ve Wi-Fi bilgileri uygulama tarafından depolanıyor. TikTok, konum erişimine izin vermeseniz bile 30 saniyelik aralıklarla GPS pingi yollayarak konum bilgilerinizi takip edebiliyor.



Galerinizde bulunan tüm fotoğraf ve videolara erişim ile bunların farklı cihazlarda görüntülenmesi için transcoding (kod dönüştürme) yapma izni bulunuyor. Kullanmaya başladığınızda kamera ve mikrofon erişimi için bir onay alan uygulama, kabul etmeniz halinde TikTok'u kullanmadığınız zamanda bile kamera ve mikrofona erişebiliyor.

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