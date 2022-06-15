Trafik
Trafik
0
3600
3600
0
0
haciz
haciz
0
bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0

Microsoft, 27 yıl sonra Internet Explorer'ı resmen kapatıyor

15 Haziran'da Internet Explorer'a olan desteğini sonlandıracak olan Microsoft, kullanıcıları uyarıyor.

Microsoft, 27 yıl sonra Internet Explorer'ı resmen kapatıyor
Kamusaati
Kamusaati
15 Haziran 2022 Çarşamba 11:18

Microsoft tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olan Internet Explorer, ilk olarak 16 Ağustos 1995 yılında kullanıcıların hizmetine sunulmuştu.

Windows'a yerleşik halde gelmesinden dolayı tarayıcı pazarının büyük bir bölümünü bir zamanlar elinde bulunduran Internet Explorer, daha sonra Chrome, Firefox ve Opera gibi tarayıcıların popüler hale gelmesiyle rekabette kan kaybetti.

Internet Explorer kapatılıyor

12 Ocak 2016'dan bu yana sadece Internet Explorer 11 sürümüne destek veren Microsoft,15 Haziran'dan itibaren tüm sürümler için desteğini kesecek.

Böylelikle milyonlarca insanın Chrome, Firefox veya Opera'yı indirmek için kullandığı Internet Explorer, tarihin tozlu raflarındaki yerini alacak.

Desteğin sonlanmasına çok az bir zaman kala şirket, halen tarayıcıyı kullananları uyardı. Microsoft, Internet Explorer'ın bu yıl resmen emekli olacağı konusunda işletmeleri defalarca uyarmış olsa da henüz tüm şirketler başka bir tarayıcıya geçiş planı yapmadı.

Şirketten daha önce yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Daha önce duyurulduğu gibi, Windows'ta Internet Explorer'ın geleceği Microsoft Edge'de. Internet Explorer modu (IE modu), Microsoft Edge içinde eski tarayıcı desteği sağlıyor. Bu nedenle, Internet Explorer 11 (IE11) masaüstü uygulaması, Windows 10'un belirli sürümleri için 15 Haziran 2022'de kullanımdan kaldırılacak.

Bu, IE11 masaüstü uygulamasının artık desteklenmeyeceği ve daha sonra bir kullanıcı buna erişmeye çalışırsa Microsoft Edge'e yönlendirileceği anlamına geliyor."


Kaynak: Kamu Saati Özel
SEO Uyumlu Makale Nasıl Yazılır ? 2022
SEO Uyumlu Makale Nasıl Yazılır ? 2022
0
Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor? Liste hazırlandı!
Hangi eşya ne kadar elektrik tüketiyor? Liste hazırlandı!
0
Türkiye, akıllı telefon üretim üssü haline geliyor: İşte yatırım yapan markalar
Türkiye, akıllı telefon üretim üssü haline geliyor: İşte yatırım yapan markalar
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.