SEO Uyumlu Makale Nasıl Yazılır ? 2022

SEO Uyumlu Makale Nedir?

SEO Makale sayısıyla doğru orantıda artan bir grafik çizmektedir. Makalelerin sayısı, niteliği, özgünlüğü ve kullanıcı odaklı sağladığı fayda SEO için en etkili kriter olarak değerlendiriliyor. Sosyal medyanın gelişmesiyle, SEO’nun papucu yavaş yavaş dama atılırken Google’ın son yaptığı hamle ile SEO ve sosyal medya hala çekişmesini sürdürüyor, en azından durum Google için hala böyle. Büyük kurumların stratejileri ziyaretçiyi paralı reklamlar veya arama motorlarından bulmak daha sonra sosyal medya yardımıyla müşteriyi takipçi haline getirmektir. Dolayısıyla SEO, çok önem vermemiz gereken bir konu, önümüzde ki yıllarda da bu böyle olacak. Google’ın son güncellemesinden önce en kaliteli backlinkleri alan , Google’da en tepeye oturuyordu. Google Panda güncellemesinden sonra içerik neredeyse backlinkten daha önemli hale geldi. Bu yazıda SEO uyumlu makalenin nasıl yazıldığını örnekleri ile öğreneceğiz.

Not: Bir websitesine ve makaleye başlamadan önce mutlaka bir kelime analizi yapılmalı, doğru anahtar kelime tespit edilmeli ve bu anahtar kelime üzerine çalışma yapılmalıdır.

Yalnız şunu da söylemeden edemeyeceğim: İnternet üzerindeki projenizin başarısı Google’a bağlıysa şunu aklınızdan çıkartmayın: Google’a bir yazılım gözüyle bakmayı ne zaman bırakırsanız , o zaman başarılı olursunuz. Google, dünya üzerindeki hiçbir yazılıma benzemez. Mühendisleri sürekli algoritmaları geliştirir. Google’ın amacı arama yapan kullanıcılara en doğru ve en sağlıklı bilgiyi sağlamaktır. Bu yüzden de aşağıdaki kurallara uymadan önce, makalenizin gerçekten insanlara yarar sağlayacağından emin olun. Çünkü Google sadece aşağıdaki verilerle ilgilenmiyor. Bundan daha önceki verileri alıyor, değerlendiriyor ve bu verilerle karşılaştırıyor. Hatta yenilenen çeviri algoritmaları ile içeriğinizi alternatif dillerle özgünlük karşılaştırmasına bile tabi tutuyor.

Seo Uyumlu Makale Örneği

Mesela aşağıdaki maddelerden biri şöyle :” İçerik En Az 300 Kelime Olmalıdır.” Google çok kapsamlı araştırmalar yaptıktan sonra yararlı bir makalenin en az 300 kelime olabileceğini hesaplamıştır ya da bir ziyaretçi, sitede 3 dakikadan az kalıyorsa Google’ın düşüncesi “ Ziyaretçi bu siteden yararlanamamıştır “ oluyor. O yüzden ilk dikkat etmeniz gereken şey okunabilirliği sağlamak yani makalenin gerçekten yararlı olmalıdır. Önce ziyaretçiyi memnun edeceksiniz daha sonra Google’ı.

Başlık Kısmı

Başlık Anahtar Kelimeyi İçermeli

Başlık Anahtar Kelime ile Başlamalı

Başlık En Az 3 Kelimeden Oluşmalı

Başlık En Fazla 66 Karakterden Oluşmalı

Bağlantılar ( Url Kısmı )

Url Anahtar Kelimeyi İçermeli

Meta Kısmı

Açıklama Kısmı Anahtar Kelimeyi İçermeli

Açıklama Kısmı En Fazla 160 Karakter Olmalıdır

Açıklama Kısmı Anahtar Kelime ile Başlamalıdır

Makale içi Başlık Kısmı

Anahtar Kelime H1 Etiketi ile Kullanılmalıdır

H1 Etiketi Anahtar Kelime ile Başlamalıdır

Anahtar Kelime H2 Etiketi ile Kullanılmalıdır

Anahtar Kelime H3 Etiketi ile Kullanılmalıdır

İçerik Kısmı

İçerik En Az 300 Kelime Olmalıdır.

İçerikte ki Anahtar Kelime Oranı 2.5-3.0% Olmalıdır

Anahtar Kelime İçeriğin İlk 50-100 Kelimesi Arasında Bulunmalıdır.

İçeriğin Görsellerinden En Az 1’inin Alt Etiketi Anahtar Kelime Olmalıdır

Anahtar Kelime Kalın, İtalik ve Altı çizili olarak İçerikte Yer Almalıdır.

İçerikte Anahtar Kelime ile Linklenen Bir Giriş birde Çıkış Linki Olmalıdır.

Anahtar Kelime İçeriğin Son 50-100 Kelimesi Arasında Bulunmalıdır.

Umarım tavsiyeme uyup önce ziyaretçinin yararlanabileceği bir makale yazıp daha sonra bu maddelere uymaya gayret gösterirsiniz. Bu maddeler hem içeriğin zengin olmasını sağlıyor hemde kullanıcının makaleyi okurken sıkılmamasını sağlıyor.

Son olarak WordPress kullananlar için bir eklenti tavsiye etmek istiyorum. Makalenizi hazırladıktan sonra anahtar kelimenizi eklentiye kayıt ediyorsunuz ve eklenti yukarıda ki SEO kurallarının hepsini kontrol ediyor daha sonra size hangilerinin eksik olduğunu ve makalenizin SEO puanının kaç olduğunu gösteriyor. Hatta bazı maddeleri gözden kaçırmışsanız (kalın, italik ve altı çizili), eklenti sizin yerinize bu kuralları makalenize uyguluyor.

SEO Uyumlu Makale Neden Önemlidir?

Dediğim gibi Google her geçen gün mühendisleri tarafından geliştiriliyor ve şuan için 200 civarı SEO kriterinin olduğu varsayılıyor. Gittiğim bir seminerde bir Google çalışanı şunu söylemişti : Siz bir mühendisin yanına gittiğinizde kurallar gereği mühendis önce bilgisayarının ekranını kapatmak zorundadır. Aksi taktirde sizinle konuşamaz, hiçbir şekilde ekranını kimseye gösteremez sadece mühendisler aralarında bu kurala uymayabilir.

Gördüğünüz gibi bu kuralları %100 öğrenmek çok zor fakat tahmin ve daha sonrasında test yoluyla bu kuralları öğrenebiliriz. Sizden istediğim şu sorunun cevabını vermeniz : “ Sizce Google arama sonuçlarına etki eden faktörler ne olabilir ? “ ne kadar uçuk , ne kadar saçma bir cevap aklınıza gelmişse bile duymak istiyorum. Benim aklıma gelen cevaplardan biri : Bence Google, sitede ki sosyal medya hesaplarını örümcekleri yardımıyla tespit ediyor; takipçi, takip ettikleri ve gönderi sayılarını inceliyor. Bu da bir SEO kriterini oluşturuyor. Bu değerler bir birlerine ve genele ne kadar orantılıysa o kadar artı puan veriliyor. Ne kadar çok kişinin fikrini duyarsak o kadar çok teorimiz ve test etme şansımız olur. Daha çok teoriye ulaşabilmemiz için yazıyı aşağıda ki butonları kullanarak paylaşırsanız sevinirim.