Gizlilik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan yeni skandal: Özel mesajları Google ile paylaşmış

İlk olarak Gadgets 360 tarafından keşfedilen hata WhatsApp sohbetlerinin Google'da indekslenmesine neden oldu.

ÖZEL GRUPLARA AİT KATILMA BAĞLANTISI ARAMA MOTORUNDA YER ALIYOR

WhatsApp gruplarını Google'da arama yapan kişilerin erişimine açan hata aynı zamanda gizli WhatsApp gruplarının katılma linklerinin de arama motorunda yer almasına neden oldu. Başka bir deyişle herhangi bir kişi kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.

WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken bu durum güvenlik açığına sebep oldu.

SORUNUN ÇÖZÜLDÜĞÜNE DAİR AÇIKLAMA KİMSEYİ TATMİN ETMEDİ

The Economic Times'ın haberine göre, WhatsApp söz konusu sorunun çözüldüğünü açıkladı. Ancak benzer bir sorun 2020 yılında da yaşanmış, kısa süre sonra sorunun giderildiği belirtilmişti. Benzer sorunun bir sene arayla yeniden ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti bıraktı.