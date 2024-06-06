Orient Express treni İstanbul'a ulaştı

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan Venice Simplon Orient Express treni Fransa'nın başkenti Paris'ten hareket ederek İstanbul'a ulaştı. Orient Express'i Sirkeci Garı'nda Mehteran takımı karşıladı. Türkiye'ye geçen yıl 2 sefer yapan tren, bu yıl da 2 sefer planlanıyor.

İngiliz polisiye edebiyatının önemli yazarlarından Agatha Christie'nin " Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan ve 1 Haziran'da Paris'ten yola çıkan Orient Express treni; Zürih, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergahını takip ederek İstanbul'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orient Express'i Sirkeci Garı'nda Mehteran takımı karşıladı. Zürih, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergahını takip ederek, Türkiye'ye gelen Orient Express, 7 Haziran saat 16.05'te Sirkeci Garı'ndan hareket edecek ve 8 Haziran saat 00.40'ta ülkeden çıkış yapacak.

Türkiye'ye, geçen yıl 7 Haziran ve 28 Ağustos'ta 2 sefer yapan Orient Express için bu yıl da 2 sefer planlanıyor.

"ORIENT EKSPRESI'NIN EN GÜZEL DESTİNASYONLARINDAN BİRİ TÜRKİYE"

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun görüşlerine de yer verildi. "Raylar Üzerindeki Saray" olarak anılan Orient Express ile bugün Türkiye'ye 48 kişinin geldiğini, dönüşte ise 38 kişinin seyahat edeceğini bildiren Uraloğlu, trenin dönüş seyahatine İstanbul'a uçakla gelen yeni bir yolcu grubunun katılacağını aktardı. Orient Express'in İstanbul'a ikinci seferini 28 Ağustos'ta gerçekleştireceğini, 30 Ağustos'ta da döneceğini belirten Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1883 yılında Paris'ten İstanbul'a kadar uzanan bir hat üzerinde seferlerine başlayan tren, Avrupa'nın çeşitli şehirlerini birbirine bağlayarak, aristokratlar, iş insanları ve maceraperestler arasında popüler bir seyahat rotası haline geldi. Orient Ekspres treni yataklı vagonlar, salon vagonları ve restoran vagonları olmak üzere toplam 14 vagondan oluşuyor. Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan farklı hatlarda seyahat eden trenin en güzel destinasyonlarından biri de Türkiye. Bu yıl ülkemize ilk seferini gerçekleştirdi, bir sefer daha yapmasını bekliyoruz."

TREN CUMA GÜNÜ İSTANBUL'DAN AYRILACAK

Baştan aşağı yenilenen trenin tasarımı, iç mekanda kullanılan ahşap paneller 1920'li yılların etkilerini taşıyor. Trende 12 yataklı vagon, bir yemek vagonu ve 3 salon vagonu bulunuyor. Orient Ekpsress, 7 Haziran'da saat 16.05' te İstanbul Gar'dan hareket edip, 8 Haziran tarihinde 00.40'ta Türkiye'den çıkış yaparak Bükreş, Sinai ve Budapeşte üzerinden Viyana'ya ulaşacak.

Orient Express treni 8 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 14 vagondan oluşuyor. Türkiye'ye gelişte 48 yolcunun bulunduğu trende dönüşte ise 38 yolcu seyahat edecek.

Orient Express, ilk seferini 4 Ekim 1883'te yaptı. 1888'de duraklar arasına İstanbul da dahil edildi.