Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" teklif edildiği iddiası kamuoyunda ses getirdi. Katıldığı canlı yayında gündemdeki iddia sorulan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Sayın Genel Başkanımız ziyaretten sonra telefonla beni aramak suretiyle bilgilendirdi. Böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Akşener'in böyle bir şeyin teklif edilebileceği karakterde biri olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan arasında Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Akşener'e Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi yapıldığına yönelik iddialara da cevap verdi.

AKŞENER- ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ SONRASI GÖZLER DERVİŞOĞLU'NDA

Meral Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi Ankara kulislerini hareketlendirmiş ve ortaya çok sayıda iddia atılmıştı. İkilinin buluşması sonrasında resmi bir açıklama gelmezken görüşmede neler konuşulduğu ise oldukça merak ediliyor. Hal böyle olunca gözler İYİ Parti'nin yeni genel başkanı Müsavat Dervişoğlu'na çevrildi.

"BÖYLE BİR ŞEYİN TEKLİF EDİLEBİLECEĞİ KARAKTERDE BİRİ DEĞİL"

"Akşener'e Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edildi" iddiası üzerine Dervişolu,"Böyle bir şeye ihtimal vermek istemem, ihtimal vermem. Gündeme gelmiş olabileceğini bile düşünmüyorum. Sayın Meral Akşener'in böyle bir şeyin teklif edilebileceği karakterde biri olmadığını biliyorum. Bu teklifi bana yapması ile aynı anlama gelir" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜŞMEDEN SONRA BANA TELEFON AÇARAK BİLGİLENDİRDİ"

Dervişoğlu, "Sayın genel başkanımız nezaket göstererek böyle bir görüşme yapacağını bana bildirdi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Dolayısıyla 'neler konuşacaksınız' türünden bir konuya girmedim. O da bir şey söylemedi. Ama yine büyük bir nezaket göstererek görüşmeden sonra bana telefon açarak bilgilendirdi. Spekülasyonlara vesile olacak değerlendirmeler olmamış. Dolayısıyla ben konuyu devlet ve siyaset hayatında büyük görevler üstlenmiş kişilerin mutat görüşmesi olarak telakki ediyorum." dedi.