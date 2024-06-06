Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği video infiale yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı. Başörtülü kadınlara hakaret eden kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.