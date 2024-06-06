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Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı

Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı

Markette başörtülü kadınlara çirkin saldırı! Kaydedilen görüntüleri başını yaktı
Admin
Admin
06 Haziran 2024 Perşembe 10:48

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği video infiale yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası soruşturma başlatıldı. Başörtülü kadınlara hakaret eden kadın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kadın, gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli N.Ş. (63) hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan N.Ş, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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