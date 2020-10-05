Son Dakika! Medeni kanunu hedef alarak 'İkinci eşi alın' çağrısı yapan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Son dakika! Sosyal medya hesabından "Yuvanızı niye yıkıyorsunuz, ikinci eşi alın" çağrısında bulunan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında inceleme başlatılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in sözleşmesi feshedildi.

"BOŞANMAK YERİNE İKİNCİ KADINI ALIN"

Sosyal medyada infial yaratan açıklamaları ile tepki toplayan, Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Dr. Ali Edizer yaptığı paylaşım ile medeni kanunu hedef almıştı. Paylaştığı videoda medeni kanunu yıkmak için mücadele verdiğini belirten Edizer, yasalar gereği tek eşli olmayı eleştirerek, "Boşanmak yerine ikinci eşi alın" sözleriyle dikkat çekmişti.