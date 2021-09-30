Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca atanmalara ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

HSK'YA AİT ATAMALAR

Karara göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

AYRINTILAR>>

Kaynak: