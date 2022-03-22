PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları 2022 (Son 5 Yıl) Başarı Sıralamaları ve puanları

2022 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2022 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2022, 2021, 2020, 2019 ve 2018 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık sıralama

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle: Üniversite Bölüm Adı Puan

Türü Kont.

2021

2020

2019

2018 Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı

Sırası

2021

2020

2019

2018 Taban

Puanı

2021

2020

2019

2018 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 12.551

7.090

10.462

14.300 389,75765

446,89527

423,40016

406,03065 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (Burslu) EA 7+0

7+0

6+0

8+0 7

7

6

8 22.251

13.100

22.466

32.000 374,25162

428,01982

403,93701

382,26065 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

75+2 72

72

72

77 35.817

26.300

37.893

40.100 359,85751

408,71289

388,01779

374,19795 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (Burslu) EA 8+0

9+0

6+0

7+0 8

9

6

7 37.185

21.500

37.199

42.500 358,69597

414,01603

388,61487

371,92249 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

75+2 72

72

72

77 54.315

34.500

44.595

46.600 401,38837

382,42996

368,41710 MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (Burslu) EA 7+0

7+0

4+0

4+0 7

7

4

4 57.419

41.600

46.245

51.100 343,43475

396,02049

381,10095

364,61883 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 62.326

35.900

43.986

41.700 340,28984

400,23684

382,93555

372,65565 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90+3

90+3

90+3

100+3 93

93

93

103 62.699

39.400

49.782

48.500 340,03865

397,61705

378,34931

366,80636 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 6+0

6+0

—

— 6

6

—

— 63.335

67.200

—

— 339,68435

380,52386

—

— GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 64.561

41.500

50.902

52.200 338,90863

396,11947

377,55483

363,78433 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 69.183

45.400

54.718

51.600 336,12441

393,40618

374,82684

364,28047 TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (Burslu) EA 8+0

9+0

6+0

8+0 8

9

6

8 69.949

42.800

45.217

53.700 335,67064

395,17305

381,95224

362,51065 İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (Burslu) EA 15+0

18+0

20+0

20+0 15

18

20

20 70.007

49.600

57.241

41.800 335,63767

390,75508

373,05874

372,60971 EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 70.607

46.300

55.065

54.100 335,29799

392,81085

374,57299

362,21688 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 72.530

47.900

56.865

54.000 334,18151

391,79124

373,31689

362,30781 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

8+0

5+0

5+0 8

8

5

5 75.482

47.500

53.506

55.000 332,51845

392,07925

375,69450

361,52819 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (Burslu) EA 8+0

9+0

6+0

6+0 8

9

6

6 77.066

50.500

56.137

56.800 331,67211

390,16304

373,80584

360,19360 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

80+2

80+2 82

82

82

82 77.792

51.300

60.226

57.800 331,27932

389,60861

371,01585

359,41384 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 83.674

55.700

60.629

56.500 328,21586

387,02962

370,72036

360,42296 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

60+2

60+2 72

72

62

62 83.802

56.700

63.121

59.900 328,14881

386,44804

369,10789

357,81457 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 85.557

58.100

64.948

60.700 327,25427

385,66261

367,90354

357,27663 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

8+0

6+0

8+0 8

8

6

8 86.241

53.000

58.762

59.900 326,87268

388,63407

372,02756

357,84602 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

9+0

6+0

8+0 8

9

6

8 86.575

54.100

58.876

59.600 326,69322

387,92857

371,94266

358,02647 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 87.068

61.600

65.444

62.000 326,44990

383,65811

367,60816

356,28757 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 3+0

4+0

4+0

7+0 3

4

4

7 93.680

75.600

68.697

76.000 323,24009

376,10960

365,57909

347,08512 UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

9+0

6+0

7+0 8

9

6

7 94.468

55.800

59.780

59.200 322,86970

386,98767

371,30372

358,36792 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 95.158

64.900

70.565

67.700 322,54776

381,85880

364,37472

352,47311 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

8+0

6+0

8+0 8

8

6

8 97.751

66.100

61.953

63.600 321,30793

381,13589

369,86892

355,19542 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 98.216

67.100

71.306

65.000 321,10675

380,56477

363,93241

354,30591 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

20+0

5+0

5+0 8

20

5

5 98.672

78.800

66.774

68.400 320,88368

374,51346

366,76612

351,95055 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40+1

40+1

40+1

— 41

41

41

— 100.560

68.700

77.931

— 320,02873

379,70145

359,99135

— KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 103.535

67.900

70.086

65.200 318,67825

380,12361

364,68718

354,14975 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

8+0

6+0

6+0 8

8

6

6 103.865

74.100

70.990

70.400 318,52634

376,88634

364,12294

350,62494 FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

9+0

8+0

10+0 8

9

8

10 103.930

68.500

69.996

65.800 318,50212

379,82755

364,74606

353,71140 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 104.108

69.600

72.491

68.600 318,43041

379,22673

363,17876

351,79805 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

8+0

5+0

6+0 8

8

5

6 105.067

73.600

67.541

69.800 317,99677

377,18721

366,28249

350,98993 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

60+2

60+2 82

82

62

62 107.974

69.200

71.974

68.800 316,67522

379,45568

363,50988

351,70500 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

100+3 72

72

72

103 109.743

74.000

76.612

74.800 315,91288

376,93197

360,75966

347,80956 İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 110.554

72.900

73.937

70.200 315,58524

377,51888

362,30862

350,75266 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 113.893

78.000

79.326

73.400 314,18537

374,89608

359,15065

348,71917 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

60+2 72

72

72

62 119.487

81.800

88.227

74.300 311,86663

373,01023

354,23540

348,11998 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

70+2 62

62

62

72 120.534

84.600

83.227

78.000 311,44898

371,62001

356,97697

345,90946 TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

90+3 72

72

72

93 125.271

91.000

88.215

78.500 309,56267

368,47951

354,24467

345,59917 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 126.279

97.000

93.880

82.200 309,18266

365,61626

351,22050

343,30579 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 127.724

80.500

82.289

79.800 308,61914

373,66712

357,53177

344,74504 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 128.204

78.800

80.359

75.800 308,43427

374,48586

358,59264

347,17915 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

60+2

70+2 82

82

62

72 130.103

78.500

79.112

76.900 307,69808

374,64473

359,28101

346,52313 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 130.557

94.700

94.485

82.200 307,53228

366,68668

350,90929

343,32988 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

70+2 62

62

62

72 131.032

85.600

84.839

80.800 307,35735

371,16291

356,07817

344,20238 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 131.638

83.600

86.923

80.300 307,13045

372,14815

354,94561

344,47164 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

70+2 62

62

62

72 132.527

90.600

90.140

85.500 306,77949

368,68430

353,19190

341,47922 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

10+0

6+0

7+0 8

10

6

7 132.920

95.600

92.670

82.800 306,62249

366,28694

351,84306

342,99854 FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 133.684

110.000

110.000

101.000 306,32218

359,63637

343,14485

332,88719 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

60+2

70+2 82

82

62

72 134.901

85.000

80.360

77.700 305,87226

371,42646

358,59250

346,06938 ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 139.323

100.000

96.328

93.800 304,23353

363,99171

349,97491

336,93175 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (Burslu) EA 5+0

5+0

5+0

5+0 5

5

5

5 140.272

110.000

104.433

101.000 303,88113

359,42485

345,85160

332,90196 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90+3

70+2

70+2

90+3 93

72

72

93 147.726

104.000

98.636

93.700 301,27264

361,95425

348,76259

336,97982 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 148.381

110.000

104.957

104.000 301,04785

359,50277

345,61451

331,83436 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 149.559

93.700

91.887

88.200 300,63796

367,17560

352,25370

339,95669 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 149.575

105.000

100.098

97.500 300,63300

361,84988

348,03350

335,05023 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 157.048

110.000

106.676

105.000 298,12062

359,34222

344,77707

330,99658 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 158.419

118.000

109.913

100.000 297,68046

355,96948

343,19022

333,43361 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 159.094

119.000

110.216

106.000 297,45405

355,47674

343,05094

330,50059 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 163.589

119.000

102.165

92.500 296,01280

355,57081

346,96289

337,64392 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 163.695

131.000

120.137

117.000 295,97438

350,51509

338,54254

325,71247 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

60+2

70+2 72

72

62

72 165.504

115.000

101.662

99.600 295,40474

357,23626

347,22993

334,01667 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

60+2

60+2 82

82

62

62 166.650

105.000

99.916

94.300 295,03307

361,68756

348,12281

336,68845 AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

70+2 62

62

62

72 167.005

116.000

109.932

107.000 294,92439

356,75667

343,17767

330,31286 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

60+2

60+2 82

82

62

62 170.606

109.000

99.974

94.600 293,79983

359,95158

348,09474

336,53961 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

—

— 62

62

—

— 172.885

153.000

—

— 293,10611

341,82839

—

— NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 173.004

126.000

113.173

114.000 293,06908

352,49145

341,65972

326,64512 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 174.131

128.000

117.411

115.000 292,73746

351,50751

339,73864

326,36902 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 174.188

136.000

126.706

122.000 292,72268

348,49578

335,69834

323,21888 SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50+2

40+1

40+1

— 52

41

41

— 174.959

138.000

147.014

— 292,48372

347,41859

327,51275

— KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 176.150

131.000

116.600

116.000 292,12247

350,60719

340,11177

325,89177 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 176.277

130.000

116.226

113.000 292,08170

350,94962

340,25930

327,09415 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 6+0

6+0

4+0

7+0 6

6

4

7 176.660

147.000

147.935

131.000 291,95494

343,94007

327,14653

319,37591 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 42+0

51+0

49+0

72+0 42

51

49

72 177.269

168.000

174.682

165.000 291,76090

335,89599

317,68980

306,82312 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2

80+2

50+2

50+2 82

82

52

52 177.274

125.000

110.926

104.000 291,75945

352,74433

342,71025

331,82692 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

70+2 62

62

62

72 179.340

131.000

119.154

122.000 291,16476

350,54542

338,98101

323,25718 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 181.049

135.000

122.484

122.000 290,67757

348,56425

337,51419

323,32149 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 182.637

133.000

124.439

123.000 290,21704

349,40869

336,66289

322,82858 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

70+2 62

62

62

72 183.842

137.000

128.354

126.000 289,87004

347,77134

334,99567

321,51731 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 183.892

132.000

120.734

119.000 289,85629

350,00925

338,28085

324,48826 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50+2

50+2

50+2

— 52

52

52

— 184.778

139.000

135.908

— 289,60929

347,12026

331,84904

— RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 185.083

131.000

115.378

112.000 289,52980

350,55736

340,64814

327,96086 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 186.585

114.000

103.793

102.000 289,09992

357,85111

346,16137

332,76236 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 187.703

144.000

137.439

133.000 288,79753

345,26656

331,22825

318,89566 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 189.398

152.000

150.779

135.000 288,32815

342,23328

326,08715

318,11080 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

24+0

12+0

15+0 8

24

12

15 192.276

183.000

168.785

169.000 287,50975

330,97000

319,66840

305,78967 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 193.243

151.000

145.601

132.000 287,24280

342,38525

328,04592

319,06889 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2

70+2

70+2

80+2 72

72

72

82 193.629

151.000

150.114

136.000 287,13357

342,26415

326,33104

317,39087 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50+2

50+2

—

— 52

52

—

— 197.856

170.000

—

— 286,00896

335,32832

—

— BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 40+0

40+0

30+0

8+0 40

40

30

8 201.936

182.000

190.150

131.000 284,91407

331,13322

312,73335

319,68886 ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 5+0

5+0

8+0

5+0 5

5

8

5 203.508

216.000

195.997

198.000 284,50188

320,36100

310,92960

297,00122 İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 34+0

34+0

—

— 34

34

—

— 204.945

206.000

—

— 284,13121

323,39384

—

— İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 42+0

42+0

38+0

52+0 42

42

38

52 208.683

183.000

223.889

209.000 283,15409

330,80812

303,00082

293,77846 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 42+0

40+0

45+0

45+0 42

40

45

45 226.557

198.000

279.128

296.000 278,73098

326,03475

289,65191

274,06757 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 3+0

3+0

5+0

5+0 3

3

5

5 229.227

181.000

225.100

241.000 278,09932

331,39334

302,67573

285,87614 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 10+0

12+0

9+0

6+0 10

12

9

6 230.788

205.000

213.185

208.000 277,73495

323,50827

305,94734

294,24840 TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 42+0

51+0

42+0

67+0 42

51

42

67 233.707

227.000

251.519

289.000 277,01414

316,84788

296,01318

275,51301 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 42+0

51+0

49+0

54+0 42

51

49

54 238.320

219.000

242.618

191.000 275,94346

319,37413

298,16164

299,00251 GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 3+0

3+0

5+0

3+0 3

3

5

3 238.401

221.000

217.925

219.000 275,92435

318,79080

304,61453

291,34691 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%25 İndirimli) EA 30+0

33+0

22+0

27+0 30

33

22

17 242.738

219.000

243.765

Dolmadı 274,93721

319,28246

297,88479

Dolmadı UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 42+0

51+0

42+0

30+0 42

51

42

30 243.510

250.000

265.044

270.000 274,75785

310,35354

292,79710

279,38689 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) EA 2+0

2+0

5+0

28+0 2

2

—

1 244.915

242.000

Dolmadı

Dolmadı 274,46078

312,79992

Dolmadı

Dolmadı ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 8+0

8+0

—

— 8

8

—

— 250.486

169.000

—

— 273,24233

335,64893

—

— GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 10+0

12+0

7+0

7+0 10

12

7

7 261.170

235.000

216.002

210.000 271,00344

314,62553

305,15689

293,51282 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) EA 4+0

5+0

16+0

— 4

5

1

— 264.685

270.000

Dolmadı

— 270,29133

305,14698

Dolmadı

— FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 42+0

54+0

42+0

10+0 42

54

26

10 264.745

260.000

Dolmadı

151.000 270,27445

307,79255

Dolmadı

311,89274 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 42+0

42+0

41+0

52+0 42

42

41

29 268.071

256.000

282.452

Dolmadı 269,59152

308,84163

288,93449

Dolmadı HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) EA 12+0

17+0

9+0

11+0 12

17

8

4 272.219

269.000

Dolmadı

Dolmadı 268,75585

305,36735

Dolmadı

Dolmadı ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) EA 5+0

5+0

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 13+0

13+0

—

— —

1

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (Ücretli) EA 5+0

10+0

7+0

10+0 2

1

4

5 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 37+0

32+0

42+0

62+0 28

32

42

62 Dolmadı

281.000

268.987

299.000 Dolmadı

302,34461

291,91814

273,64263 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) EA 14+0

8+0

17+0

40+0 9

8

—

3 Dolmadı

297.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

298,60853

Dolmadı

Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 10+0

4+0

6+0

23+0 —

4

—

4 Dolmadı

290.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

300,30023

Dolmadı

Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) EA 10+0

7+0

13+0

23+0 —

—

—

0 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 10+0

6+0

13+0

22+0 —

—

—

0 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 15+0

15+0

—

— —

—

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 38+0

42+0

20+0

35+0 28

42

20

25 Dolmadı

264.000

261.699

Dolmadı Dolmadı

306,67934

293,55521

Dolmadı İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 17+0

21+0

36+0

63+0 4

2

6

6 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 17+0

17+0

10+0

27+0 —

1

—

0 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Bişkek-Kırgızistan) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 5+0

5+0

5+0

7+0 4

2

3

5 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Ücretli) EA 3+0

5+0

—

— 1

5

—

— Dolmadı

295.000

—

— Dolmadı

299,10753

—

— LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 34+0

16+0

18+0

30+0 11

16

4

0 Dolmadı

271.000

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

304,98411

Dolmadı

Dolmadı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 42+0

46+0

—

— 40

33

—

— Dolmadı

—

—

— Dolmadı

—

—

— MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 42+0

42+0

6+0

26+0 23

42

6

7 Dolmadı

293.000

299.349

Dolmadı Dolmadı

299,50910

285,35093

Dolmadı ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 10+0

10+0

5+0

25+0 —

—

—

0 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 15+0

23+0

20+0

25+0 —

1

2

1 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 15+0

13+0

11+0

12+0 1

2

—

0 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Burslu) EA 25+0

20+0

6+0

6+0 24

20

6

6 Dolmadı

199.000

195.915

144.000 Dolmadı

325,60828

310,95201

314,33850 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(%50 İndirimli) EA 15+0

20+0

17+0

11+0 —

2

—

1 Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı Dolmadı

—

Dolmadı

Dolmadı YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(İngilizce) (%50 İndirimli) EA 42+0

51+0

49+0

52+0 41

51

49

52 Dolmadı

294.000

196.923

292.000 Dolmadı

299,39371

310,64012

274,84535 Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.

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