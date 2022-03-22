D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0
2022emekli
2022emekli
0
0
0
0

PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları 2022 (Son 5 Yıl) Başarı Sıralamaları ve puanları

2022 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2022 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları son 4 yıla ait veriler aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2022, 2021, 2020, 2019 ve 2018 yıllarına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık sıralama

PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları 2022 (Son 5 Yıl) Başarı Sıralamaları ve puanları
Ömer
Ömer
22 Mart 2022 Salı 12:11

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 12.551
7.090
10.462
14.300		 389,75765
446,89527
423,40016
406,03065
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0
7+0
6+0
8+0		 7
7
6
8		 22.251
13.100
22.466
32.000		 374,25162
428,01982
403,93701
382,26065
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
75+2		 72
72
72
77		 35.817
26.300
37.893
40.100		 359,85751
408,71289
388,01779
374,19795
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
9+0
6+0
7+0		 8
9
6
7		 37.185
21.500
37.199
42.500		 358,69597
414,01603
388,61487
371,92249
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
75+2		 72
72
72
77		 54.315
34.500
44.595
46.600		 401,38837
382,42996
368,41710
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0
7+0
4+0
4+0		 7
7
4
4		 57.419
41.600
46.245
51.100		 343,43475
396,02049
381,10095
364,61883
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 62.326
35.900
43.986
41.700		 340,28984
400,23684
382,93555
372,65565
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 62.699
39.400
49.782
48.500		 340,03865
397,61705
378,34931
366,80636

 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 6+0
6+0

 6
6

 63.335
67.200

 339,68435
380,52386
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 64.561
41.500
50.902
52.200		 338,90863
396,11947
377,55483
363,78433
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 69.183
45.400
54.718
51.600		 336,12441
393,40618
374,82684
364,28047
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
9+0
6+0
8+0		 8
9
6
8		 69.949
42.800
45.217
53.700		 335,67064
395,17305
381,95224
362,51065
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ  (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0
18+0
20+0
20+0		 15
18
20
20		 70.007
49.600
57.241
41.800		 335,63767
390,75508
373,05874
372,60971
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 70.607
46.300
55.065
54.100		 335,29799
392,81085
374,57299
362,21688
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 72.530
47.900
56.865
54.000		 334,18151
391,79124
373,31689
362,30781
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 75.482
47.500
53.506
55.000		 332,51845
392,07925
375,69450
361,52819
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 8+0
9+0
6+0
6+0		 8
9
6
6		 77.066
50.500
56.137
56.800		 331,67211
390,16304
373,80584
360,19360
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 77.792
51.300
60.226
57.800		 331,27932
389,60861
371,01585
359,41384
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 83.674
55.700
60.629
56.500		 328,21586
387,02962
370,72036
360,42296
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 83.802
56.700
63.121
59.900		 328,14881
386,44804
369,10789
357,81457
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 85.557
58.100
64.948
60.700		 327,25427
385,66261
367,90354
357,27663
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
8+0
6+0
8+0		 8
8
6
8		 86.241
53.000
58.762
59.900		 326,87268
388,63407
372,02756
357,84602
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
9+0
6+0
8+0		 8
9
6
8		 86.575
54.100
58.876
59.600		 326,69322
387,92857
371,94266
358,02647
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 87.068
61.600
65.444
62.000		 326,44990
383,65811
367,60816
356,28757
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 3+0
4+0
4+0
7+0		 3
4
4
7		 93.680
75.600
68.697
76.000		 323,24009
376,10960
365,57909
347,08512
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
9+0
6+0
7+0		 8
9
6
7		 94.468
55.800
59.780
59.200		 322,86970
386,98767
371,30372
358,36792
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 95.158
64.900
70.565
67.700		 322,54776
381,85880
364,37472
352,47311
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
8+0
6+0
8+0		 8
8
6
8		 97.751
66.100
61.953
63.600		 321,30793
381,13589
369,86892
355,19542
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 98.216
67.100
71.306
65.000		 321,10675
380,56477
363,93241
354,30591
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
20+0
5+0
5+0		 8
20
5
5		 98.672
78.800
66.774
68.400		 320,88368
374,51346
366,76612
351,95055
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 100.560
68.700
77.931
 320,02873
379,70145
359,99135
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 103.535
67.900
70.086
65.200		 318,67825
380,12361
364,68718
354,14975
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
8+0
6+0
6+0		 8
8
6
6		 103.865
74.100
70.990
70.400		 318,52634
376,88634
364,12294
350,62494
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
9+0
8+0
10+0		 8
9
8
10		 103.930
68.500
69.996
65.800		 318,50212
379,82755
364,74606
353,71140
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 104.108
69.600
72.491
68.600		 318,43041
379,22673
363,17876
351,79805
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
8+0
5+0
6+0		 8
8
5
6		 105.067
73.600
67.541
69.800		 317,99677
377,18721
366,28249
350,98993
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
82
62
62		 107.974
69.200
71.974
68.800		 316,67522
379,45568
363,50988
351,70500
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
100+3		 72
72
72
103		 109.743
74.000
76.612
74.800		 315,91288
376,93197
360,75966
347,80956
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 110.554
72.900
73.937
70.200		 315,58524
377,51888
362,30862
350,75266
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 113.893
78.000
79.326
73.400		 314,18537
374,89608
359,15065
348,71917
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 119.487
81.800
88.227
74.300		 311,86663
373,01023
354,23540
348,11998
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 120.534
84.600
83.227
78.000		 311,44898
371,62001
356,97697
345,90946
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
90+3		 72
72
72
93		 125.271
91.000
88.215
78.500		 309,56267
368,47951
354,24467
345,59917
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 126.279
97.000
93.880
82.200		 309,18266
365,61626
351,22050
343,30579
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 127.724
80.500
82.289
79.800		 308,61914
373,66712
357,53177
344,74504
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 128.204
78.800
80.359
75.800		 308,43427
374,48586
358,59264
347,17915
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
60+2
70+2		 82
82
62
72		 130.103
78.500
79.112
76.900		 307,69808
374,64473
359,28101
346,52313
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 130.557
94.700
94.485
82.200		 307,53228
366,68668
350,90929
343,32988
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 131.032
85.600
84.839
80.800		 307,35735
371,16291
356,07817
344,20238
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 131.638
83.600
86.923
80.300		 307,13045
372,14815
354,94561
344,47164
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 132.527
90.600
90.140
85.500		 306,77949
368,68430
353,19190
341,47922
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
10+0
6+0
7+0		 8
10
6
7		 132.920
95.600
92.670
82.800		 306,62249
366,28694
351,84306
342,99854
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 133.684
110.000
110.000
101.000		 306,32218
359,63637
343,14485
332,88719
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
60+2
70+2		 82
82
62
72		 134.901
85.000
80.360
77.700		 305,87226
371,42646
358,59250
346,06938
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 139.323
100.000
96.328
93.800		 304,23353
363,99171
349,97491
336,93175
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 140.272
110.000
104.433
101.000		 303,88113
359,42485
345,85160
332,90196
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 90+3
70+2
70+2
90+3		 93
72
72
93		 147.726
104.000
98.636
93.700		 301,27264
361,95425
348,76259
336,97982
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 148.381
110.000
104.957
104.000		 301,04785
359,50277
345,61451
331,83436
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 149.559
93.700
91.887
88.200		 300,63796
367,17560
352,25370
339,95669
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 149.575
105.000
100.098
97.500		 300,63300
361,84988
348,03350
335,05023
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 157.048
110.000
106.676
105.000		 298,12062
359,34222
344,77707
330,99658
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 158.419
118.000
109.913
100.000		 297,68046
355,96948
343,19022
333,43361
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 159.094
119.000
110.216
106.000		 297,45405
355,47674
343,05094
330,50059
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 163.589
119.000
102.165
92.500		 296,01280
355,57081
346,96289
337,64392
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 163.695
131.000
120.137
117.000		 295,97438
350,51509
338,54254
325,71247
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
60+2
70+2		 72
72
62
72		 165.504
115.000
101.662
99.600		 295,40474
357,23626
347,22993
334,01667
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
82
62
62		 166.650
105.000
99.916
94.300		 295,03307
361,68756
348,12281
336,68845
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 167.005
116.000
109.932
107.000		 294,92439
356,75667
343,17767
330,31286
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
60+2
60+2		 82
82
62
62		 170.606
109.000
99.974
94.600		 293,79983
359,95158
348,09474
336,53961
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2

 62
62

 172.885
153.000

 293,10611
341,82839
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 173.004
126.000
113.173
114.000		 293,06908
352,49145
341,65972
326,64512
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 174.131
128.000
117.411
115.000		 292,73746
351,50751
339,73864
326,36902
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 174.188
136.000
126.706
122.000		 292,72268
348,49578
335,69834
323,21888
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50+2
40+1
40+1
 52
41
41
 174.959
138.000
147.014
 292,48372
347,41859
327,51275
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 176.150
131.000
116.600
116.000		 292,12247
350,60719
340,11177
325,89177
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 176.277
130.000
116.226
113.000		 292,08170
350,94962
340,25930
327,09415
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 6+0
6+0
4+0
7+0		 6
6
4
7		 176.660
147.000
147.935
131.000		 291,95494
343,94007
327,14653
319,37591
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
51+0
49+0
72+0		 42
51
49
72		 177.269
168.000
174.682
165.000		 291,76090
335,89599
317,68980
306,82312
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80+2
80+2
50+2
50+2		 82
82
52
52		 177.274
125.000
110.926
104.000		 291,75945
352,74433
342,71025
331,82692
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 179.340
131.000
119.154
122.000		 291,16476
350,54542
338,98101
323,25718
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 181.049
135.000
122.484
122.000		 290,67757
348,56425
337,51419
323,32149
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 182.637
133.000
124.439
123.000		 290,21704
349,40869
336,66289
322,82858
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 183.842
137.000
128.354
126.000		 289,87004
347,77134
334,99567
321,51731
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 183.892
132.000
120.734
119.000		 289,85629
350,00925
338,28085
324,48826
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 184.778
139.000
135.908
 289,60929
347,12026
331,84904
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 185.083
131.000
115.378
112.000		 289,52980
350,55736
340,64814
327,96086
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 186.585
114.000
103.793
102.000		 289,09992
357,85111
346,16137
332,76236
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 187.703
144.000
137.439
133.000		 288,79753
345,26656
331,22825
318,89566
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 189.398
152.000
150.779
135.000		 288,32815
342,23328
326,08715
318,11080
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
24+0
12+0
15+0		 8
24
12
15		 192.276
183.000
168.785
169.000		 287,50975
330,97000
319,66840
305,78967
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 193.243
151.000
145.601
132.000		 287,24280
342,38525
328,04592
319,06889
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 72
72
72
82		 193.629
151.000
150.114
136.000		 287,13357
342,26415
326,33104
317,39087
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 50+2
50+2

 52
52

 197.856
170.000

 286,00896
335,32832
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 40+0
40+0
30+0
8+0		 40
40
30
8		 201.936
182.000
190.150
131.000		 284,91407
331,13322
312,73335
319,68886
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 5+0
5+0
8+0
5+0		 5
5
8
5		 203.508
216.000
195.997
198.000		 284,50188
320,36100
310,92960
297,00122
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 34+0
34+0

 34
34

 204.945
206.000

 284,13121
323,39384
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
42+0
38+0
52+0		 42
42
38
52		 208.683
183.000
223.889
209.000		 283,15409
330,80812
303,00082
293,77846
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
40+0
45+0
45+0		 42
40
45
45		 226.557
198.000
279.128
296.000		 278,73098
326,03475
289,65191
274,06757
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 3+0
3+0
5+0
5+0		 3
3
5
5		 229.227
181.000
225.100
241.000		 278,09932
331,39334
302,67573
285,87614
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 10+0
12+0
9+0
6+0		 10
12
9
6		 230.788
205.000
213.185
208.000		 277,73495
323,50827
305,94734
294,24840
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 42+0
51+0
42+0
67+0		 42
51
42
67		 233.707
227.000
251.519
289.000		 277,01414
316,84788
296,01318
275,51301
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 42+0
51+0
49+0
54+0		 42
51
49
54		 238.320
219.000
242.618
191.000		 275,94346
319,37413
298,16164
299,00251
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 3+0
3+0
5+0
3+0		 3
3
5
3		 238.401
221.000
217.925
219.000		 275,92435
318,79080
304,61453
291,34691
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%25 İndirimli)		 EA 30+0
33+0
22+0
27+0		 30
33
22
17		 242.738
219.000
243.765
Dolmadı		 274,93721
319,28246
297,88479
Dolmadı
UFUK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
51+0
42+0
30+0		 42
51
42
30		 243.510
250.000
265.044
270.000		 274,75785
310,35354
292,79710
279,38689
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
5+0
28+0		 2
2

1		 244.915
242.000
Dolmadı
Dolmadı		 274,46078
312,79992
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 8+0
8+0

 8
8

 250.486
169.000

 273,24233
335,64893
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 10+0
12+0
7+0
7+0		 10
12
7
7		 261.170
235.000
216.002
210.000		 271,00344
314,62553
305,15689
293,51282
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 4+0
5+0
16+0
 4
5
1
 264.685
270.000
Dolmadı
 270,29133
305,14698
Dolmadı
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
54+0
42+0
10+0		 42
54
26
10		 264.745
260.000
Dolmadı
151.000		 270,27445
307,79255
Dolmadı
311,89274
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
42+0
41+0
52+0		 42
42
41
29		 268.071
256.000
282.452
Dolmadı		 269,59152
308,84163
288,93449
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 12+0
17+0
9+0
11+0		 12
17
8
4		 272.219
269.000
Dolmadı
Dolmadı		 268,75585
305,36735
Dolmadı
Dolmadı
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 5+0
5+0


Dolmadı


 Dolmadı
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 13+0
13+0
1

 Dolmadı


 Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 5+0
10+0
7+0
10+0		 2
1
4
5		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 37+0
32+0
42+0
62+0		 28
32
42
62		 Dolmadı
281.000
268.987
299.000		 Dolmadı
302,34461
291,91814
273,64263
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 14+0
8+0
17+0
40+0		 9
8

3		 Dolmadı
297.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
298,60853
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 10+0
4+0
6+0
23+0
4

4		 Dolmadı
290.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
300,30023
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 10+0
7+0
13+0
23+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 10+0
6+0
13+0
22+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 15+0
15+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 38+0
42+0
20+0
35+0		 28
42
20
25		 Dolmadı
264.000
261.699
Dolmadı		 Dolmadı
306,67934
293,55521
Dolmadı
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
21+0
36+0
63+0		 4
2
6
6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 17+0
17+0
10+0
27+0
1

0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (Bişkek-Kırgızistan) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 5+0
5+0
5+0
7+0		 4
2
3
5		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Ücretli)		 EA 3+0
5+0

 1
5

 Dolmadı
295.000

 Dolmadı
299,10753
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 34+0
16+0
18+0
30+0		 11
16
4
0		 Dolmadı
271.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
304,98411
Dolmadı
Dolmadı
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
46+0

 40
33

 Dolmadı


 Dolmadı
MEF ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 42+0
42+0
6+0
26+0		 23
42
6
7		 Dolmadı
293.000
299.349
Dolmadı		 Dolmadı
299,50910
285,35093
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 10+0
10+0
5+0
25+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 15+0
23+0
20+0
25+0
1
2
1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 15+0
13+0
11+0
12+0		 1
2

0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Burslu)		 EA 25+0
20+0
6+0
6+0		 24
20
6
6		 Dolmadı
199.000
195.915
144.000		 Dolmadı
325,60828
310,95201
314,33850
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(%50 İndirimli)		 EA 15+0
20+0
17+0
11+0
2

1		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 42+0
51+0
49+0
52+0		 41
51
49
52		 Dolmadı
294.000
196.923
292.000		 Dolmadı
299,39371
310,64012
274,84535

Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #PDR Rehberlik #PDR Rehberlik puanları
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