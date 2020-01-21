TBMM Bugün Boş Kaldı, Milletvekilleri Neden Devamsızlık Yapıyor Denetleyen Kim?

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Meclis de çalışmalarına ara verdi.

Bugün sadece aç-kapa yapmak üzere toplanması beklenen Genel Kurul'a sadece 1 vekil katıldı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE OTURUM GERÇEKLEŞEMEDİ

Meclis Başkanvekili Levent Gök, oturumu açmasının ardından katip üyelerinin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Divanın oluşmasının ardından Gök, oturumu yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.

TEK KATILAN Millet Vekili ERKAN BAŞ

Oturuma katılan tek isim ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

vekillerin oturuma katılmayarak meclisi boş bırakmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından da yoğun şekilde eleştirildi Bazı kullanıcılar adeta ateş püskürdü

yapılan yorumların bazıları şu şekilde...

- Zehir zıkım olsun, nasıl yiyorsunuz bu milletin hakkını.

- gariban bir calisan olsa yevmiyesinden keserler ceza olarak bir ,üç yevmiye. bu boynu kalinlarada ceza versinler gelmedigi gun kadar cezayi üçe carpsinlar devamsiz olanlarada maaş vermesinler bunlar nasil milleti temsil ediyor

- Karton maket koysalarmış. Zaten gerçeklerinin de işlevi. En azından masrafı az olur

hiçbir yetkileri yok ki anca başkanı alkışlayabilirler bir de sayıları 600 çıktı evet diyenlere geçmiş olsun 4 senede emekli olup ömürboyu 25 bin emekli maası alacaklar oh olsun size

Çok çalışmaktan yoruldularmı acaba ?

MADEM,,, MECLİS 5 KİŞİ İLE ÇALIŞABİLİYORSA,,,O ZAMAN,,,NE HALT ETMEYE,,,550 OLAN VEKİL SAYSINI,,, 600 YAPTIK,,,MECLİSTEKİ,,,EN DELİKANLI PARTİ KİMSE,,,ÇIKSIN,,,ÖNERGE VERSİN,,,TÜRKİYE DE Kİ VEKİL SAYISI,,,151 OLSUN,,,OLSUN Kİ ,,, BU MİLLET DE,,,YATTIĞI YERDE MAAŞ ALAN,,, EKMEK ELDEN SU GÖLDEN YAŞAYAN ,,,HER TÜRLÜ HARCAMALARINI DEVLETE ÖDETTİREN ,,,MİLLET MENFAATİ İÇİN DEĞİL,,, EFENDİSİNİN İSTEDİĞİ KARARLARI ÇIKARMAK İÇİN ,,,PARMAK KALDIRIP İNDİREN BU KURU KALABALIKTAN KURTULSUN,,,

Haram zehir zıkkım olsun. Herkes yazılı zorunluluk olsun olmasın vicdanen görevini yapacak. Hakkımı yiyenin maaş alıpta çalışmayanın dünya ahirette acısı fena çıksın sürünerek gebersinler o anda görevi için başka bir yerde olmadığı halde keyfiyeten katılmayan ve gelmemesini gerektirecek resmi izin vs olmadan gelmeyenin. Yazık lan seçilmeden önce milletin şeyini yalarlar adam yerine konmayanlar partileri sayesinde meclise giderler ama ortada olmazlar. bir halt zannetmeyn memurumsunuz o kadar!!

Meclisi bugün kapatsan memleket her alanda 40 puan yükselir

Almanyada gibi olacak geldiğnde kart bascan gelmesen para da yok ne yani bunların ayrıcalığı ne

Maaş bordromda gelir vergisi 449,42 TL Yazıyor.Damga vergisi 20,07 net ele geçen 2,020 ay sonu diye birşey kalmadı zaten. bunlarda 50 şer 100 er bin maaş alsın. Biz full time sabah 8 akşam 8 çalışalım bunlar yangel osman hayat arsıza güzel.

Bunlar mı devletini miletini halkını düşünenler....ister burda isterseniz belediyelerdeki meclis üyeleri yesinler içsinler keyiflerini yapsınlar herşey onlara bedava ama insanlar askeri ücrete çalışıp ay sonu evine 1 kg bile kıyma alamazken ne diyeyeyim Allah bunun hesabını sormaz mı?Bakın buuu işinnn yükü çookk ağır...!

vekillere zam otirimu olsaydi oturcak yer bulamazdiniz sadece onun için toplanan gereksiz bir kurum.meclis sonuçta bir kisi ne derse o oluyor o.kisinin okumamiş cahil.yada okumuş olmasinimda bir onemi yok ulke bu durumda işte.