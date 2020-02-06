Asker Eğlencesi İçin Yol Kapatan Trafiği Tehlikeye Atan Magandalara Ceza Yağdı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, VL 5174 plakalı araç sürücüsü S.Ş., 34 TY 3082 plakalı araç sürücüsü F.K., 34 JA 8485 plakalı araç sürücüsü B.Ş., 34 JY 322 plakalı araç sürücüsü A.S. polis tarafından yakalandı.

Sürücü S.Ş.'ye, kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak maddesine istinaden 132 TL, kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddesine istinaden 132 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL trafik idari para cezası yazdı.

Sürücü F.K.'ya, kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak maddesine istinaden 132 TL, kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddesine istinaden 132 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücü B.Ş.'ye kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak maddesine istinaden 132 TL, kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddesine istinaden 132 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Sürücü A.S.'ye kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak maddesine istinaden 132 TL, karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek maddesine istinaden 132 TL, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak maddesine istinaden 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Yazılan cezaların ardından, S.Ş. ve F.K. adlı şahısların sürücü belgeleri geçici olarak iptal edildi. Sürücüler S.Ş. ve F.K., ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme maddesine istinaden haklarında işlem yapılmak üzere Ümraniye şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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