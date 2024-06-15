Dana haritası: Kurbanın hangi yeri ne için kullanılır

Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlar için dana haritasını çıkardık. Hayvanın hangi yerinin ne için kullanılacağını sizler için araştırdık.

slam aleminin kutsal bayramı olan Kurban Bayramı geldi çattı. Müslümanlar, kurbanlıklarını Allah yolunda kesip ibadetlerini yerine getirecek.

Hayvanın hangi bölgesindeki etin ne için kullanılması gerektiği akıllarda soru işareti.

Sizler için kurbanlık hayvanların hangi bölgesinden nasıl bir et çıkar sorularına cevap vermek için dana haritasını çıkardık.

Dana haritası

Dananın gerdan bölgesi kıyma çeşitleri, sote ve tas kebabı için kullanılıyor.

Antrikot: Göğüsün birleşme yerinden ayrılan kemikli bölge. Biftek, çöp şiş yapımında kullanılıyor.

Kontrfile: Hayvanın arka sırt kısmı. Biftek, ızgara ve tava yemeklerinde kullanılıyor.

Sokum: Hayvanın kuyruk kısmının üst bölgesi: Tencere yemekleri, kebap, biftek yapımında kullanılıyor.

Bonfile: Saçakları ve fitilleri temizlenmiş but etidir. Birinci kalite bifteklik et. Tava yada ızgarada pişirilir.

Pençeta: hayvanın karın boşluğu. Kıyma, et suyu, gulaş kebabı sarma rosto hazırlanır.

Yumurta: Hayvanın kalçasına kadar uzanan yumurta şeklindeki et. Kavurma sote hazırlanır.

Döş: Hayvanın göğüs kısmı. Kıyma ve kuşbaşı hazırlanır.

Kürek: Hayvanın en çok hareket eden kısmı. Kuşbaşı hazırlanır...