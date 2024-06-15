0
0
0
0
2024 Hacamat Günleri
2024 Hacamat Günleri
1
2024 Para Listesi
2024 Para Listesi
0
1
Kargo fiyat
Kargo fiyat
0
2024
2024
0
Havuz gebe
Havuz gebe
0
TYP KADRO 2024
TYP KADRO 2024
165
Mal varlığı
Mal varlığı
0

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 çocuk annesi Gülnaz Güler, bayram temizliği yaparken camdan düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi alıp ev koşan kızı baygınlık geçirirken, Güler'in eşinin de 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi.

Bayram temizliği sırasında canından oldu! Feci olay kamerada
Kamusaati
Kamusaati
15 Haziran 2024 Cumartesi 22:20

Bursa'da bayram temizliği yaparken camdan düşen 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti. Talihsiz kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi 5.Yüce Sokak üzerinde oturan 58 yaşındaki Gülnaz Güler, bayram temizliği yapmak için sabah camları silmek istedi. Cama çıkan Güler bir anda dengesini kaybedip yere düştü. Olayı gören komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri birinci kattan düşen Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KIZI BAYGINLIK GEÇİRDİ

Acı haberi alan kızı ise eve geldiği esnada baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan kızı gözyaşlarına boğulurken, talihsiz kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

EŞİ DE 6 AY ÖNCE ÖLMÜŞ

Öte yandan, 2 çocuk annesi Güler'in eşi Mehmet Güler'in de 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
0
İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı
İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı
0
Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.