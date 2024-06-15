İndirim sinyali mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sözleri kafa karıştırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu olan enflasyonla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. "Şu anda işi sıkı tutuyoruz. Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor. İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız." diyen Erdoğan, faiz indirimi ihtimalini tekrar gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Son 1 yılda yüzde 75'e kadar çıkan enflasyonla ilgili konuşan Erdoğan, uyguladıkları politikalarla hedefe yaklaştıklarını belirtip "Yılın son çeyreğini bekleyeceğiz. Yılın son çeyreğinde inşallah bunlar tam manasıyla görünecek." dedi.

"BÜTÜN MESELE YİNE GELİYOR, FAİZE DAYANIYOR"

Enflasyonla ilgili açıklamalarda bulunurken dikkat çeken bir faiz yorumu da yapan Erdoğan, tekrar faiz indirimi ihtimalini gündeme taşıdı. "Şu anda işi sıkı tutuyoruz." diyen Erdoğan "Ama bütün mesele yine geliyor, faiz olayına dayanıyor" diyen Erdoğan, Mayıs 2023 seçimleri öncesindeki "Faiz sebep enflasyon netice" tezini hatırlatan çıkışla "İnşallah faizde atacağımız adımlarla enflasyonu son çeyrekte çok daha olumlu bir konuma taşımış olacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN AŞINA EKMEĞİNE KAN DOĞRAYANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Merkez Bankası rezervlerinin 146,2 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıktığını hatırlatan Erdoğan, "Rezervlerdeki artış devam edecek." sözlerini sarf ederek şöyle devam etti:

"Milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayanlara göz açtırmayacağız. Bu kritik süreci bir taraftan mali disiplini koruyup, kamuda tasarrufu teşvik ederek, diğer taraftan denetimleri artırarak hassasiyetle yürüteceğiz."