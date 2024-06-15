Türkiye'nin dev lastik fabrikasında üretim durdu

Türkiye'nin önde gelen lastik firmalarından biri olan Goodyear, Kocaeli'deki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu. Üretimin durdurulduğu fabrikada 430 çalışanın izne çıkarıldığı belirtildi. Fabrika yetkilileri, siparişlerdeki azalma nedeniyle bu kararın alındığını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük lastik firmalarından biri olan Goodyear, Kocaeli'nde bulunan fabrikasının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Üretim yapılmayan fabrikada çalışan 430 kişi izne çıkartıldı.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Goodyear Kocaeli'nde bulunan fabrikasının faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Fabrikanın temmuzda yeniden faaliyete geçmesi beklenirken iş başı yapacak olan işçiler ise zorunlu yıllık izne çıkarıldı. Nisan ayında durumu Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren fabrika, yıllık izni yetmeyen işçilerin gelecek yılki izinlerini de kullandırdı.

Goodyear'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17 Nisan 2024 tarihli kararı uyarınca, İzmit fabrikamızda stok ayarlaması amacıyla 3 Haziran 2024 ile 3 Temmuz 2024 tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verilmesine karar verilmiştir."

430 İŞÇİ İZNE ÇIKARILDI

Fabrika yetkilileri, üretimin 1 Haziran'da durduğunu söyledi. Yetkililer, siparişlerdeki azalma nedeniyle üretimin durdurulduğunu, çalışanlara da bu kapsamda izin verildiğini açıkladı.

Lastik-İş Sendikası'nın örgütlü olduğu fabrikada çalışan 430 işçinin, üretimin olmaması ve yıllık bakım gerekçesiyle izne çıkarıldı ifade edildi.

Fabrikada çalışan işçilerden yıllık izni 20 gün olanlar gelecek yıldan 6 gün izin kullandı. 20 günden fazla izni olanlar sadece bu yılın izinlerini kullanabildi.