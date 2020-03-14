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UEFA Koronavirüs'ten Dolayı Şampiyonlar Ligi Maçlarını İptal Ederek Erteledi

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi. ŞU ZAMANA DEK ERTELENEN VE İPTAL EDİLEN ORGANİZASYONLAR, Korona virüsten dolayı maçları ertelenen ülkeler ve ligler,

UEFA Koronavirüs'ten Dolayı Şampiyonlar Ligi Maçlarını İptal Ederek Erteledi
14 Mart 2020 Cumartesi 14:40

UEFA Koronavirüs'ten Dolayı Şampiyonlar Ligi Maçlarını İptal Ederek Erteledi

UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını erteledi. ŞU ZAMANA DEK ERTELENEN VE İPTAL EDİLEN ORGANİZASYONLAR, Korona virüsten dolayı maçları ertelenen ülkeler ve ligler,

UEFA'dan koronavirüs ertelenmesiyle ilgili karar çıktı

 

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamada, “17 ve 18 Mart’ta oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçları ile 19 Mart’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarınını ertelenmesine karar verildi. Söz konusu karşılaşmaların ne zaman oynanacağı daha ileri bir tarihte açıklanacaktır.”Açıklamasında bulundu.

UEFA resmi sitesinden yapılan açıklamada dünyadaki korona virüs salgınından dolayı toplu alanlara alınan tedbirler kapsamıında dün yaptığı açıklamada, ilk olarak 17 Mart’ta oynanacak Manchester City-Real Madrid ve Juventus-Lyon maçlarını ertelendiğini duyurmuştu. 

ŞU ZAMANA DEK ERTELENEN VE İPTAL EDİLEN ORGANİZASYONLAR 

Dünyadaki Koronavirüs endişesi v bir çok avrupa ülkesinde vakalrın ortaya çıkması ve ölümlerle sonuçlanması nedeniyle şu ana dek iptal edilen spor organizasyonları şu şekilde:

Formula 1 Avustralya GP, İtalya Serie A, İspanya La Liga, Libertadores, Hollanda Eredivisie, Belçika Pro League, Portekiz Süper Ligi, NBA, NCAA, Euroleague, EuroCup, MLS, NHL, MLB, ATP (Erkekler Tenisi), Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Şampiyonlar Ligi #UEFA #Korona #Koronavirüs #ligler #lig iptal
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