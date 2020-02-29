İDLİB’TE 2 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU TSK HAVADAN VE KARADAN SURİYEYİ YERLE BİR EDİYOR,başkomutan başkan Erdoğandan son dakika açıklamaları, recep tayyip erdoğan suriye nin havadan ve karadan vurulduğunu suriye rejimene çok ağır kayıplar verdirerek bombardımanın aralıksız devam ettiğini ve tüm dünya ki asıl hedefin türkiye olduğunu ve bu oyunu bozacağını bildirdi.

İDLİB’TE 2 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU TSK HAVADAN VE KARADAN SURİYEYİ YERLE BİR EDİYOR

İDLİB’TE 2 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU TSK HAVADAN VE KARADAN SURİYEYİ YERLE BİR EDİYOR,başkomutan başkan Erdoğandan son dakika açıklamaları, recep tayyip erdoğan suriye nin havadan ve karadan vurulduğunu suriye rejimene çok ağır kayıplar verdirerek bombardımanın aralıksız devam ettiğini ve tüm dünya ki asıl hedefin türkiye olduğunu ve bu oyunu bozacağını bildirdi.

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İDLİB’TE 2 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU TSK HAVADAN VE KARADAN SURİYEYİ YERLE BİR EDİYOR TOPLAM ŞEHİT SAYIMIZ 36 YA YÜKSELDİ.

2 gündür aralıksız olarak devam karşılıklı top atışları sonucunda toplamda 36 mehmetçiğimiz şehit olurken ,3000 civarında rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Başkomutan Erdoğanın yaptığı ilk açıklamada rejim hedeflerinin çok ağır bir şekilde aralıksız olarak vurulduğu çok sayıda rejim unsurunun, hava savunma sistemi,tank ve zırhlı araçların patlatıldığını ayrıca rejime ait 7 kimyasal silah depolarının vurulduğunu bildirdirdi

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamadan Amerika Rusya ve Avrupa ülkelerinin liderleri ile görüştüğünü ve bu saatten sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını Ayrıca Rus Lider Putin ile yaptığı görüşmede putin'e derhal desteğin kesilmesini iplikten ve Suriye'nin başkenti Şam'da derhal çıkmasını Türkiye'yi Suriye ile başbaşa bırakmalarını istediğini söyledi Aksi takdirde Bu saatten sonra bölgede hiç kimseyi tanımayacağı mızı bildirdi Ayrıca Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada bugünden sonra Türkiye için Bir Milat olduğunu hava savunma sistemini en gelişmiş teknolojik silahların Türkiye'de olacağını bunlar için bunları yapmak için ne fayda ne fedakarlık gerekiyorsa bu saatten sonra yapılacağını bildirdi tüm dünyaya meydan okuyan Başkan Erdoğan Suriyeli mülteciler konusunda Biz mültecilere Bakmak zorunda değiliz bugüne kadar bize verilen sözlerin hiçbir tutulmadı bugünden sonra da sıra dayım aç kalacak dedi

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