Bahar Diyeti ile isteyen fit kalıyor isteyen zayıflıyor

Cemreler düştü, havalar iyice gülümsemeye başladı, bahar aylarına çok az kaldı. Bütün bir kış boyunca eve tıkılıp hareketsiz bir yaşamda vücudunuz yağ depolarını çoğaltmış olabilir. Taptaze bahar meyve ve sebzelerinin çoğunlukla olduğu bir bahar diyeti ile yaza hazırlanmaya adım attık.

Zayıflatan bahar diyeti Adım Adım

Sabah Yatağınızdan kalkar kalkmaz büyükce bardak limonlu su için ve 1 saat içinde kahvaltınızı etmiş olun . 1 dilim az yağlı beyaz peynir, 1 yumurta, bolca limon sıkılmış maydanoz, dereotu, nane, tere, roka gibi taze sebzeler, 1-2 dilim tam bugday veya tahıllı ekmek ve yanında 1 fincan yeşil çay içerek güne güzel bir başlangıç yapın

Öğle ve akşam yemeklerinden birinde mevsime uygun bir sebzenin zeytinyağlı yemeğini yepın veya yağsız tavuk, hindi veya balık gibi protein ve ya sebze ağırlıklı beslenin . Haftada 1-2 gün yağı olmayan kırmızı et olmak üzere diğer et ve protein ürünü haftanın her günün de karışık tüketmek en doğru seçeneklerden . Pişirme teknikleri yağda kızartma kesinlikle yapmayın haşlama, buğulama, fırın veya ızgara şeklinde hazırlayın yemeklerinizi. Ana yemeğin yanında olmazsa olmazı bolca mevsimindeki çiğ sebzelerden yapılmış limonlu ve sirkeli salata tüketimi . 1 kase yoğurt veya 1 bardak ayran ve 1-2 dilim tahıllı ekmek ile hem çok doyurucu doyurucu hem de zayıflatıcı öğünler tüketmenizi sağlayacak .

Ana öğünler arasındaki süreyi çok uzatmak açlık krilerini fazla yaşatır oluşturabileceğinden öğünleri yaklaşık 2,5 saatte bir düzenleyip küçücük ara öğünler olarak açlığın önüne geçin ve metabolizmanızı canlandırır . Ara öğünlerde mevsime uygun taze meyvelerden birer porsiyon tüketilebilir. yanında süt veya ayranla Baharda tazelenmenize ve zayıflamanıza büyük olacak ananas, çilek, yaban mersini, muz gibi meyveler özellikle tercih edilebilir. Yanında çiğ ve tuzsuz kuru yemişlerden günlük 1 avuç eklenerek sağlıklı yağların kilo vermeye etkisinden yararlanılır. Ara öğünlerle beraber 1 fincan yeşil çay, beyaz çay veya mate çayı içmekte metebolizmayı ateşliyor.

DİP NOT

Mutlaka sporla destekleyin uzun tempolu yürüyüşler yapılarak hareket etmeyi çoğaltarak destekleyin. Günlük 45-60 dakikalık tempolu yürüyüşler bahar sonunda fit olma vücut sıkılaştığı ve hafifleme yolunda size büyük bir yardımcı olacaktır.

