Koronavirüs karantina süresi kaç gün?, Temmuz 2022 İzolasyon ve temaslı karantina süreleri güncellendi!

Sağlık Bakanlığı'ndan geçtiğimiz aylarda yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında karantina süreleriyle ilgili olarak son dakika açıklama yapıldı. Dünyanın birçok ülkesinde karantina sürelerinin 5 güne çekilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı da Türkiye'deki koronavirüs karantina süresini güncelledi. Peki, koronavirüs karantina süresi kaç gün? İşte yeni süre detayı..

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son gelişmeler ilgi ile takip ediliyor. Koronavirüs karantina süresi için geçtiğimiz aylarda Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni karar alındı. Daha önceleri koronavirüs hastalarının yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresi 10 gün olarak güncellenmişti. Şimdi ise bu süre daha da aşağıya çekildi. Enfeksiyonları kontrol altına almak ve hastaneleri korumak için zorunlu maske gibi sınırlama önlemlerini yeniden uygularken İngiltere, İspanya, İrlanda, Fransa ve Yunanistan gibi bazı Avrupa ülkeleri de enfekte kişiler için izolasyon sürelerini kısalttı.

KORONAVİRÜS KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN? Temmuz 2022

Sağlık Bakanlığı koronavirüs karantina süresinde güncelleme yaptı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

TEMASLI VE AŞISIZ KİŞİLERDE KAÇ GÜN?

Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.