30 Mart Çarşamba 2022 Resmi Gazete Kararları

2021 Ramazan ayında Teravih namazları camide kılınacak mı?, Teravih namazları yasak olacak mı?, Ramazanda Teravih Namazları camide kılınacak mı?, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl cemaatle kılınamayan teravih namazıyla ilgili müjdeli haberi verdi. Erbaş, "Ramazan ayı boyunca beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır" dedi.