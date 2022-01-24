Türk Kızılay 2022 Personel Alımı ve Memur Alımı Başvuru Ekranı

Türk Kızılay personel alımı ve memur alımı 2022 yılı başvuruları başladı. Alım farklı branşlarda ve öğrenim durumlarında yapıyor. Adaylar kolay başvuru yapabilmesi için başvuru ekranı haberde sunuldu.

Kızılay farklı branşlarda memur alımı ve personel alımı başvuru ekranı açıldı.

Türk Kızılay’ı 2022 personel alımı yapıyor. Kurum bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı unvanda birçok personel alımı yapıyor. İlana göre stajyer, stratejik planlama ve proje yönetim koordinatörü, kurumsal risk yönetim koordinatörü, e – öğrenme ürün ve sistemleri uzmanı, radyoloji uzmanı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, psikiyatri uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı, göz hastalıkları uzmanı, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, araç sevkiyat personeli, operasyon uzmanı alımı yapıyor.

Kimler Başvuru Yapabilir;

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Problem çözme, ikna, etkin iletişim ve çatışma yönetimi yetenekleri olmak,

Etkili sunum ve raporlama becerilerine sahip olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

Sorumluluk sahibi.

En az lise, ön lisans ve lisans mezunu olmak ve alanına göre gerekli özel nitelikleri sağlıyor olmak şartları aranacak.

Stajyer alımı için üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, matematik mühendisliği, grafik tasarım, iletişim, yeni medya, halkla ilişkiler ve tanıtım lisans bölümlerinde öğrenimine devam ediyor olmak.

İngilizce gerektiren kadrolarda iyi derecede İngilizce biliyor olmak,

Adayların bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, yazılım mühendisliği, matematik mühendisliği, grafik tasarım, iletişim, yeni medya, halkla ilişkiler ve tanıtım lisans bölümlerinden birinden mezun olmaları gerekmektedir.

Başvuru Şekli;

Başvurular aşağıda verilen linki üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Bu ve benzeri tüm ilanlara anlık ulaşmak için aşağıda bulunan cep uygulamasını indirin.