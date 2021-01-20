TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 90 personel alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde istihdam edilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacı personel alımı yapacak. Başvuruda, 'Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. Sınıfında öğrenim görüyor olmak.' şartı aranıyor.

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ (ADAY ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 03.02.2021



(30/12/2020 tarihli ve 31350 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan İlanımızın Son Başvuru Tarihi 03/02/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır) SIRA NO BİRİMİ İLAN NUMARASI REFERANS KODU HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL

SAYISI PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI

ŞEHİR 1 TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.KS.2020-1 TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.BTE01 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2.(ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta

öğrenim görüyor olmak. 8 GEBZE-KOCAELİ 2 TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.KS.2020-1 TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.İLTAREN01 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2.(ikinci) yarı döneminde veya

4. sınıfta öğrenim görüyor olmak. 10 ANKARA 3 TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.KS.2020-1 TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.İLTAREN02 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı) Lisans Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2.(ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta öğrenim

görüyor olmak. 12 ANKARA 4 TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.KS.2020-1 TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.UEKAE01 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2. (ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta

öğrenim görüyor olmak. 17 GEBZE-KOCAELİ 5 TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.KS.2020-1 TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.UEKAE02 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2. (ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta

öğrenim görüyor olmak. 2 ANKARA 6 TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.KS.2020-1 TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.UEKAE03 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı) Lisans Bölümü

Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2. (ikinci) yarı

döneminde veya 4. sınıfta öğrenim görüyor olmak. 10 GEBZE-KOCAELİ 7 TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.KS.2020-1 TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.YTE01 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı) Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2. (ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta

öğrenim görüyor olmak. 25 ANKARA 8 TÜBİTAK BİLGEM TBTK.BİLGEM.KS.2020-1 TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.YTE02 Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı) Lisans Bölümleri Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistem Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2. (ikinci) yarı döneminde veya 4.

sınıfta öğrenim görüyor olmak. 6 ANKARA

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.



İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.



TÜBİTAK BİLGEM GEBZE/KOCAELİ



E-Posta: [email protected] T

elefon: (262) 675 - 3542-3537-3542-3517-3820-3523



En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Kaynak: