TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 90 personel alacak

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde istihdam edilmek üzere Kısmi Süreli Aday Araştırmacı personel alımı yapacak. Başvuruda, 'Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. Sınıfında öğrenim görüyor olmak.' şartı aranıyor.
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİLGEM) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE KISMİ SÜRELİ PROJE PERSONELİ (ADAY ARAŞTIRMACI) ALINACAKTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ: 03.02.2021
(30/12/2020 tarihli ve 31350 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan İlanımızın Son Başvuru Tarihi 03/02/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır)
|SIRA NO
|BİRİMİ
|İLAN NUMARASI
|REFERANS KODU
|HİZMET GRUBU
|BÖLÜMÜ
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI
|PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
ŞEHİR
|1
|TÜBİTAK BİLGEM
|TBTK.BİLGEM.KS.2020-1
|TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.BTE01
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2.(ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta
öğrenim görüyor olmak.
|8
|GEBZE-KOCAELİ
|2
|TÜBİTAK BİLGEM
|TBTK.BİLGEM.KS.2020-1
|TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.İLTAREN01
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2.(ikinci) yarı döneminde veya
4. sınıfta öğrenim görüyor olmak.
|10
|ANKARA
|3
|TÜBİTAK BİLGEM
|TBTK.BİLGEM.KS.2020-1
|TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.İLTAREN02
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2.(ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta öğrenim
görüyor olmak.
|12
|ANKARA
|4
|TÜBİTAK BİLGEM
|TBTK.BİLGEM.KS.2020-1
|TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.UEKAE01
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2. (ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta
öğrenim görüyor olmak.
|17
|GEBZE-KOCAELİ
|5
|TÜBİTAK BİLGEM
|TBTK.BİLGEM.KS.2020-1
|TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.UEKAE02
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2. (ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta
öğrenim görüyor olmak.
|2
|ANKARA
|6
|TÜBİTAK BİLGEM
|TBTK.BİLGEM.KS.2020-1
|TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.UEKAE03
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümü
Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2. (ikinci) yarı
döneminde veya 4. sınıfta öğrenim görüyor olmak.
|10
|GEBZE-KOCAELİ
|7
|TÜBİTAK BİLGEM
|TBTK.BİLGEM.KS.2020-1
|TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.YTE01
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2. (ikinci) yarı döneminde veya 4. sınıfta
öğrenim görüyor olmak.
|25
|ANKARA
|8
|TÜBİTAK BİLGEM
|TBTK.BİLGEM.KS.2020-1
|TBTK.BİLGEM.KS.2020- 1.YTE02
|Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı)
|Lisans Bölümleri Endüstri Mühendisliği veya Endüstri Sistem Mühendisliği Bölümlerinden birinin en az 3. sınıf 2. (ikinci) yarı döneminde veya 4.
sınıfta öğrenim görüyor olmak.
|6
|ANKARA
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK BİLGEM GEBZE/KOCAELİ
E-Posta: [email protected] T
elefon: (262) 675 - 3542-3537-3542-3517-3820-3523
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