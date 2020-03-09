Trakya Üniversitesi 25 İşçi Personel Alımı yapacak, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) üzerinden ‘‘Sürekli İşçi” statüsünde 10 Güvenlik Görevlisi ve 15 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplamda 25 işçi Alımı yapacaktır. Trakya Üniversitesi İş başvuru formu, İş başvurusu detayları haberde...

Trakya Üniversitesi 25 İşçi Personel Alımı

Trakya Üniversitesi 25 İşçi Personel Alımı yapacak, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) üzerinden ‘‘Sürekli İşçi” statüsünde 10 Güvenlik Görevlisi ve 15 Temizlik Görevlisi olmak üzere toplamda 25 işçi Alımı yapacaktır. Trakya Üniversitesi İş başvuru formu, İş başvurusu detayları haberde...

Üniversitemizde görev yapmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) üzerinden ‘‘Sürekli İşçi” alınacaktır.

Talebe ilişkin Genel ve Özel hususları içeren duyuru metnine www.iskur.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten İtibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesinde belirtilen yaş şartlarını taşıyor olmak.

3- Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve özel kanunlarda yer alan şartları taşımak.

5- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6- Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

7- Adayların, talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması.

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

9- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1- Tartılma ve ölçülme: en az 1.70 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak ve 30 yaşını doldurmamış olmak.

2- 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini (Silahlı/Silahsız) başarı ile tamamlamış olmak ve geçerli bir Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak

3- 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak

4- İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

1- İşin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadığına ilişkin Sağlık Kurulu Raporları istenecektir. Şartları taşımayanların tespiti halinde göreve başlama işlemleri yapılmayacaktır.

Talebe Başvuracak Adayların Dikkatine;

Adaylardan yapılan seçme (kura çekimi) ve değerlendirmeler (sınav) sonucu GÜVENLİK GÖREVLİSİ ve TEMİZLİK GÖREVLİSİ olarak çalışmaya hak kazananlar Üniversitemizin ilçeler dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan birimlerinde görev yapacaklardır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.

- Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına başvuranlar için toplam açık işçi sayısının 4 katı kadar aday belirlemek üzere kura çekimi 20 Mart 2020 tarihinde saat:15.00’da Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi / Edirne adresinde noter huzurunda yapılacak olup isteyenler kura çekimini izleyebilir.

- Güvenlik Görevlisi kura çekimi sonuçlarına göre sınava alınacak adayların öğrenim belgesi ile Özel Güvenlik Kimlik Kartları sınavdan önce sınav heyetince incelenecektir. Boy ve kilo ölçüm tespitleri Üniversitemizce sınav öncesinde yapılacaktır. Aranılan şartları taşımadığı belirlenen adaylar sınava alınmayacaktır.

- Bilgilendirme işlemleri aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular Üniversitemiz (http:\\pdb.trakya.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. İlan edilecek bu duyurular, tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adreslerine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmaz.

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