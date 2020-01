Sağlık Bilimleri Üniversitesi 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı, iş başvurusu, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı istihdam edilmek üzere YAZILIM Mimarı, YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI, AĞ VE SİSTEM UZMANI, gerçekleştirilecek yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) personel Ankara yerleşkesine, 6 (altı) personel İstanbul yerleşkesine olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul (Hamidiye) ve Ankara

(Gülhane) yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin

Ek 6. maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim

Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince her bir

sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, gerçekleştirilecek

yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) personel Ankara

yerleşkesine, 6 (altı) personel İstanbul yerleşkesine olmak üzere toplam 8 (sekiz) sözleşmeli

bilişim personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU BİLGİLERİ

A. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK GENEL NİTELİKLER

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan

genel şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt

dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından

mezun olması,

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-

28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık

mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak

657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal

güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği

belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,

f. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların

seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 veya 2019 KPSSP3 puanının (Değişik

ibare:RG-2/5/2012-28280) yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012-

28280) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan

başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava

çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde,

bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili

kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli

bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı

(70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya

sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır.

g. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü

transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini

belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı

yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

h. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük

hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise

muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

B. BAŞVURULAR İÇİN ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL NİTELİKLER

1. YAZILIM MİMARI (2 kişi – 4 katına kadar- Tam Zamanlı)

• En az 8 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

• En az 3 yıllık yazılım takımı liderliği ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,

• Veri modelleme ve veritabanı mimarisi konusunda ileri seviyede bilgi sahibi olmak

• MSSQL Server üzerinde proje geliştirmiş olmak

• SOLID Principles, Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented

Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

• NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC,

ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak,

• En Az 5000 kullanıcılı bir uygulama geliştirme süreçlerinde aktif olarak görev almış

olmak

• Web programlama konularında (html, css, javascript, jquery, v.b.) ve kurumsal web

tabanlı uygulama geliştirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• Sistem analizi, ister yönetimi, yazılım kalite güvencesi ve konfigürasyon yönetimi

konularında bilgi sahibi olmak,

• Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitim öğretim süreçleri, müfredatlar, YÖK uygulamaları

hakkında bilgi sahibi olmak,

• TFS, GIT, SVN vb. versiyon kontrol sistemlerini kullanmış olmak,

• Geniş ölçekli veri tabanı üzerinde ölçeklenebilir yazılımlar geliştirmek ve geliştiren ekip

yönetim tecrübesine sahip olmak,

• Couchbase, MongoDB v.b. NoSql uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmak

• Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim

sahibi olmak,

• SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,

• ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi

olmak,

Tercih Sebepleri

• Yüksek Lisans veya Doktora unvanına sahip olmak,

• PMP veya ITIL/COBIT eğitimi almış olmak,

• Bilgi Güvenliği alanında ISO 27001 eğitim almış olmak,

• Güvenli yazılım geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

2. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (3 kişi – 3 katına kadar- Tam Zamanlı)

• En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,

• Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

• Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

• .NET Framework, .NET Standart, .NET Core, ASP .NET, C#, ASP .NET MVC,

ASP.NET Core, Entity Framework konularında deneyimli olmak,

• Çok katmanlı yazılım geliştirme süreçlerinde tecrübe sahibi olmak,

• Enterprise Software Architecture, Design Pattern, SOLID Prensipler, Object Oriented

Programing konularında bilgi sahibi olmak,

• Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

• Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi

olmak,

• MSSQL Server ve T-SQL bilgisine sahip olmak,

• Versiyon Kontrol Sistemlerinden en az birini (TFS, Git, SVN v.b.) kullanmış olmak,

Tercih Sebepleri

• Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına sahip

olmak,

• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): SQL Server 2012 sertifikasına sahip

olmak

• Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

• Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev

almış olmak,

• Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

• Couchebase, MongoDB v.b. NoSql veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak

3. AĞ VE SİSTEM UZMANI – 1 Kişi (2 veya 3 katına kadar)

• Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk teknolojileri, hba, raid vb.) hakkında bilgi

ve tecrübe sahibi olmak,

• Yedekleme, depolama sistemleri (storage), SAN Switch yönetimi konusunda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak

• Sanallaştırma teknolojileri ve ürünlerinin yönetimi, sanal sunucuların yedeklenmesi,

yedekten geri dönme, snapshot alma işlemlerinin yapılması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

• Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma, sorun giderme

konularında tecrübe sahibi olmak,

• Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

• Microsoft Office 365 hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,

• Microsoft, Linux işletim sistemleri ve hizmetlerinin kurulumu, sorun çözümleme

tecrübelerine sahip olmak.

• Active Directory, DNS, DHCP, WSUS Server, File Server, Certification Autorithy

konularına hâkim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),

Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1X ağ teknolojileri

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

•Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Güvenlik

Duvarları (Firewall) donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak

• Ağ ve Sistem uzmanı olarak çalışmaya hak kazanan kişi, Üniversitemizin Ankara’da yer

alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir.

Tercih Sebepleri

• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 1000 aktif kullanıcıya sahip

bir bilgi işlem merkezinde ağ ve sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

• Veri merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

• VMWare ve/veya HyperV teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• Active Directory, DNS, DHCP servislerinin kurulum ve yönetim tecrübesine sahip

olmak,

• Ms Exchange ve diğer e-posta sunucularının kurulum, yapılandırma veya yönetimini

yapmış olmak,

• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış

olmak;

• Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator on Windows Server

sertifikası sahibi olmak,

• Microsoft Certified IT Professional: Virtualization Administrator on Windows Server

sertifikası sahibi olmak,

• Microsoft Certified Solutions Associate: sertifikası sahibi olmak,

• Microsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Exchange Server sertifikası sahibi

olmak,

• Cisco Certified Network Associate sertifikası sahibi olmak,

4. AĞ VE GÜVENLİK UZMANI – 2 Kişi (2 veya 3 katına kadar)

• Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),

Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve özellikle IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda iyi

derecede bilgi sahibi olmak,

• OSI Katmanları ve TCP- IP Protokol kümesi hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,

• Anahtarlama Cihazları (switch) ve Yönlendiriciler (router), üzerinde konfigürasyon

yapabilme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

• Daha önce Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme cihazları

yönetiminde iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Antivirüs, E-Mail Gateway kurulum ve

yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

• Mail üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar

konusunda bilgi sahibi olmak,

• IDS-IPS, İçerik filtreleme, Proxy, SSL, VPN teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

• Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi sahibi olmak,

• Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

• Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve ağ cihazları güvenliği konusunda bilgi

sahibi olmak,

• Kablosuz Ağlar konusunda iyi derecede bilgi sahibi olmak,

• Daha önce Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access

Point Controller) kurulumu ve yönetimi yapmış olmak,

• Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

• En az 5 sene benzer pozisyonlarda çalışmış olmak (Belgelenmesi gerekmektedir.)

• Ağ ve Güvenlik Uzmanı olarak çalışmaya hak kazananlardan 1 kişi Üniversitemizin

Ankara’da yer alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir. Başvuru sahiplerinin,

başvuru formlarında çalışmak istediği ili (İstanbul-Ankara) belirtmeleri gerekmektedir.

Tercih Sebepleri

• Daha önce Cisco ISE ve Cisco Controller ürünlerini yönetmiş olmak,

• Daha önce Üniversite Bilgi İşlem Merkezinde veya en az 5000 aktif kullanıcıya sahip

bir bilgi işlem merkezinde çalışmış olmak,

• Aşağıda belirtilen sertifikasyonlardan birine sahip olmak veya eğitimlerine katılmış

olmak;

o Cisco Certified Network Professioanl (CCNP),

o Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security,

o Cisco Certified Security Professional (CCSP),

Certified Ethical Hacker (CEH),

A. BAŞVURU BİLGİLERİ

a) Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular 20.01.2020 ile 03.02.2020 tarihleri arasında http://www.sbu.edu.tr adresinde

bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısını alarak aşağıda belirtilen

belgelerle birlikte 03.02.2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul’u tercih etmek isteyen adaylar

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad.

No:38 Selimiye, Üsküdar, İSTANBUL” adresine Ankara’yı tercih etmek isteyen adayların

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA

şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile ulaştırılması

gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul

edilmeyecektir.

b) Başvuru için İstenilen Belgeler

* Fotoğraflı Başvuru Formu,

* Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

* Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

* Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi,

* “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (d) maddesinde

belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübe sürelerinde, lisans mezuniyeti

sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.),

* “Başvurular İçin Adaylarda Aranacak Genel Nitelikler” başlığının (e) maddesinde

belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

* Her bir pozisyon için Özel Şartlarda istenilen sınavla alınmış sertifikalar ile tecrübe

veya deneyimi gösteren belgeler,

* Özgeçmiş,

* İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti

(Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır). Yabancı dil puanı

olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

(Yabancı dil belgesi olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların herhangi

birinden belge ibraz etmek.)

* KPSS sonuç belgesi,

c) Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS

puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak

dikkate alınır) ile dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en

yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava

çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması

halinde, bu adayların tamamı sınava çağrılacaklardır.

II. SINAV BİLGİLERİ

A. SINAVA ÇAĞRI

Yazılı ve sözlü sınavlara girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık

adresi www.sbu.edu.tr sitesinde 06.02.2020 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya

tebligat yapılmayacaktır.

B. SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 24.02.2020 tarihinde saat 09.00’da, sözlü sınav ise 24.02.2020 tarihinde saat

14.00’da İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Külliyesinde yapılacaktır.

C. SINAV ŞEKLİ

Yapılacak sınavlar yazılı, sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınav soruları

başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

D. SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100

tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı

nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi

tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

E. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.sbu.edu.tr sitesinde

ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

III. SÖZLEŞME BİLGİLERİ

A. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B

maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararının 3’üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanının (B) bendinde yer alan özel

şartlarda unvan bazında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.

B. YAPILACAK SÖZLEŞMELERDE KURUM YETKİLİSİ

Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve düzenlenecek sözleşmeler

uyarınca ücret ödemeye yetkili olacaktır.

IV. DİĞER HUSUSLAR

Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya da

belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet

Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum

ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

İlan olunur.

