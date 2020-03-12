Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Personel Alımı, Necmettin Erbakan Üniversitesi 4 Güvenlik Görevlisi alımı, 17 Temizlik Görevlisi Alımı, 1 Isıtma ve Soğutma Görevlisi alımı, 1 Sıhhi Tesisatçı Alımı ayrıca engelli kadrosu ve Terör mağduru Eski Hükümlü Olmak Üzere İşkur üzerinden Toplamda 25 personel alımı yapacaktır Necmettin Erbakan Üniversitesi İş başvurusu başvuru formu gibi detaylar haberde..

Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Personel Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Personel Alımı, Necmettin Erbakan Üniversitesi 4 Güvenlik Görevlisi alımı, 17 Temizlik Görevlisi Alımı, 1 Isıtma ve Soğutma Görevlisi alımı, 1 Sıhhi Tesisatçı Alımı ayrıca engelli kadrosu ve Terör mağduru Eski Hükümlü Olmak Üzere İşkur üzerinden Toplamda 25 personel alımı yapacaktır Necmettin Erbakan Üniversitesi İş başvurusu başvuru formu gibi detaylar haberde..

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde daimi statüde çalıştırılmak üzere 25 adet sürekli işçi alınacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 16.03.2020 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapacaktır.

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©