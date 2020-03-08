Mini Moda E ticaret sorumlusu Personel Alımı
Mini Moda E ticaret sorumlusu Personel Alımı
İş İçeriği;
- E-ticaret sorumlusu olarak görev alacak,
- Üniversitelerin ilgili birimlerinden mezun,veya e-ticaret sektöründe çalışmış,
- Bilgisayar ve İnternet teknolojilerine hakim,
- Online reklam ve satış konularında bilgi sahibi,
- Bay/Bayan takım arkadaşı aramaktayız.
- Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması gerekmektedir.
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Başvuru Şartları;
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Şirketin kendi online sitelerinin yönetimi (perakende ve toptan siteler)
*Web sitelerinin stok takibi ve güncellenmesi.
*Trendyol , Hepsiburada , N11 , Amazon'da mağazaların ürün, stok, fiyat, müşteri soruları ve müşteri memnuniyetlerinin aktif olarak kontrolünün sağlanması ve yönetilmesi,
1 - 15 yıl tecrübeli adaylar
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/mini-moda-bebek-market-e-ticaret-sorumlusu-1337666
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