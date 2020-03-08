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Mini Moda E ticaret sorumlusu Personel Alımı

Mini Moda E ticaret sorumlusu Personel Alımı

Mini Moda E ticaret sorumlusu Personel Alımı
08 Mart 2020 Pazar 17:12

Mini Moda E ticaret sorumlusu   Personel Alımı

İş İçeriği;

  • E-ticaret sorumlusu olarak görev alacak,
  • Üniversitelerin ilgili birimlerinden mezun,veya e-ticaret sektöründe çalışmış,
  • Bilgisayar ve İnternet teknolojilerine hakim,
  • Online reklam ve satış konularında bilgi sahibi,
  • Bay/Bayan takım arkadaşı aramaktayız.
  • Erkek adayların askerlik görevini tamamlamış olması gerekmektedir.
 

  • Başvuru Şartları;

  • Şirketin kendi online sitelerinin yönetimi (perakende ve toptan siteler)

    *Web sitelerinin stok takibi ve güncellenmesi. 

    *Trendyol , Hepsiburada , N11 , Amazon'da mağazaların ürün, stok, fiyat, müşteri soruları ve müşteri memnuniyetlerinin aktif olarak kontrolünün sağlanması ve yönetilmesi,

    1 - 15 yıl tecrübeli adaylar

    Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net/is-ilani/mini-moda-bebek-market-e-ticaret-sorumlusu-1337666

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Mini Moda E ticaret sorumlusu Müdür Yardımcısı Personel Alımı
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