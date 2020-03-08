Mini Moda E ticaret sorumlusu   Personel Alımı

En Fazla Kadın Çalışanı Olan İlimiz Emekçi Dünya Kadınlar Günü, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke tamamında toplam esnaf ve sanatkar arasında kadın esnaf ve sanatkar sayısının en fazla bulduğu ilimiz, yüzde 23,8 ile Çanakkale olarak kayıtlarda bulundu, Toplam esnaf ve sanatkarlar arasında bayan esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu yerler Güneydoğu ve Doğu Anadolu yerleşimi Detaylar haberde...