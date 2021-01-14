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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
14 Ocak 2021 Perşembe 12:58

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI

1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılacak olan ve başvuru şartları ile özellikleri aşağıda belirtilen tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alınacaktır.

2. Başvurular, 12-20 Ocak 2021 tarihleri arasında Güvenlik Bilimleri Enstitüsü elektronik posta adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında elektronik ortamda alınan başvuru formunun fotoğraflı ve ıslak imzalı aslı değerlendirme sınavı öncesinde teslim edilecektir.

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