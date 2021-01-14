Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI

1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılacak olan ve başvuru şartları ile özellikleri aşağıda belirtilen tezli yüksek lisans programlarına öğrenci alınacaktır.

2. Başvurular, 12-20 Ocak 2021 tarihleri arasında Güvenlik Bilimleri Enstitüsü elektronik posta adresine yapılacaktır. Başvuru esnasında elektronik ortamda alınan başvuru formunun fotoğraflı ve ıslak imzalı aslı değerlendirme sınavı öncesinde teslim edilecektir.