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CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu

CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
Admin
Admin
10 Mayıs 2024 Cuma 15:04

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Genel Kurul'da yaptığı konuşmada deprem sonrasında 103 bin konut yapılması gerekirken sadece 7 bininin yapıldığını belirterek, evsiz kalan insanları gündeme getirdi. AK Parti sıralarının "Yalan söylüyorsun" sözleriyle tepki gösterdiği Ağbaba ile vekiller arasında yaşanan tartışmada "Konuşma lan", "Zırto", "Sarhoş" ve "Terörist" gibi hakaret dolu ifadeler havada uçuştu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbabaseçim bölgesinde deprem sonrasında 103 bin konut yapılması gerekirken, sadece 7 bininin yapıldığını belirterek, evsiz kalan insanları anlatması Meclis'te gerilime neden oldu

"YALAN SÖYLÜYORSUN" DİYE BAĞIRDILAR

AK Partili vekiller sık sık "Yalan söylüyorsun" diye sataşınca CHP'li Ağbaba ve AK Partili vekiller arasında 'konuşma lan', 'lan diyorum sana lan', 'zırto', 'ağzın pis', 'utanmaz herif, 'seviyesiz', 'sarhoş' gibi karşılıklı hakaretler tutanaklara yansıdı.

"İNSANLAR EVLERİNDE OTURAMIYOR"

Meclis'te uluslararası anlaşmalar görüşülürken söz alan CHP'li Ağbaba, deprem konutu sıkıntısını şöyle dile getirdi: "Konut yapılmış altyapı yok, çocuk parkı yok, camisi yok, kültür merkezi yok, sağlık ocağı, yok, yok, yok. Dört duvar teslim edilmiş, maalesef hâlâ insanlar o evlerde, oturulamıyor. Eğer televizyonlarda o kura çekimini izliyorsanız bilin ki bunun tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil."

sanız bilin ki bunun tamamı yalan, hiç kimse evinde oturabiliyor değil."

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