Öğretmenler, müdürün öldürülmesini protesto ediyor! Okullar eylem nedeniyle boş kaldı

İstanbul'da bir lisede müdür olarak görev yapan İbrahim Okutgan'ın, 17 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci tarafından öldürülmesinin ardından, Sendikaların çağrısıyla öğretmenler iş bıraktı. Çok sayıda okul eylem nedeniyle boş kaldı.

Eğitimcilere yönelik şiddet olayları tepki çekerken bunun son örneği İstanbul'da meydana geldi. Okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci tarafından silahla öldürülen okul müdürü İbrahim Okutgan, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Eğitim sendikaları ise bu duruma ses yükselterek sendikalı öğretmenlerin cuma günü ise iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Bu çağrıyla birlikte öğretmenler iş bırakınca çok sayıda okul boş kaldı. Öğretmenlerinin okula gelmeyeceğini haber alan veliler, öğrencilerini okula göndermedi. Eyleme katılmayan öğretmenlerin öğrencileri ise okula geldi.

OKULLARDA EYLEM SESSİZLİĞİ HAKİMDİ

Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, TÖB-Sen, öğretmenlere iş bırakma çağrısı yaptı. Bugün Kartal'da bulunan Medine Tayfur Sökmen İlkokulu ve TOKİ Şehit Mustafa Kartal Ortaokulu eylem nedeniyle boş kaldı.

SERVİS ŞOFÖRÜ OKULA 1 ÖĞRENCİ GETİRDİ

Sadece bir öğrenciyle okula gelen servis şoförü Adem Ayka, "Eylem olduğunu söylediler, müdür beyin öldürülmesinden dolayı. Öğretmenlerimizin bir tepki eylemi olacağını söylediler. O yüzden de bir tane öğrenci ile geldim. Öğrenci gelmedi. Normalde kapasitemize göre alıyorduk 15 öğrencimiz vardı. Ama bugün bir tane öğrenciyle geldik, dersler boş geçecek diye. Gruplardan yazdılar, 'Gelmiyoruz.' diye." dedi.

"SENDİKALI OLMAYAN ÖĞRETMENLER GELDİ"

Öğrencisini okula getiren bir veli ise, "Öğretmen geldi diye bir duyum aldım ama. Sendikaya bağlı öğretmenler bıraktı diye biliyorum. Sendikaya bağlı olmayan öğretmenler gelmek zorunda kaldı." diye konuştu.

ÖLDÜRÜLEN OKUL MÜDÜRÜNÜ ANDILAR

Kimi öğretmen iş bırakma eylemine katılarak okula gelmezken kimileri ise görevine devam ederek tepkisi farklı şekilde gösterip, İbrahim Okutgan'ı andı. Okutgan'ın portresinin olduğu masanın üzerine karanfiller bırakıldığı ve mum yakıldığı görüldü.