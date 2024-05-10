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36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi

36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
Admin
Admin
10 Mayıs 2024 Cuma 15:20

35 tur boyunca adayların yeterliliği sağlayamadığı Yargıtay başkanlığı seçiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi. 13 Mayıs Pazartesi günü yapılacak 36. tur oylamada mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca ile 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri çıkmaza girdi.

"KURUMSAL İTİBARININ KORUNMASI İÇİN ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"

8 Mayıs'ta gerçekleştirilen 35. tur oylamasında da hiçbir aday seçilme yeterliliğini sağlayamazken 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi. Şentürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullandı. Şentürk'ün mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

BAŞKAN 35 TUR BOYUNCA SEÇİLEMEDİ

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

36. TUR PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Seçimin ilk 35 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Başkanlık seçiminin 36. turu 13 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

36. tur oylamada, Mehmet Akarca ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarışacak. Şentürk, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Başkanı olmasıyla dikkat çekiyordu.

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