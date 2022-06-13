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Jandarma 60 KPSS Puanıyla 104 Sözleşmeli Memur Alımı Yapacak

Jandarma Genel Komutanlığı 104 sözleşmeli kamu personeli alımı için ilan yayımladı. İlana KPSS'den en az 60 puan almış olan adaylar başvuru yapacak. İşte şartlar.

Jandarma 60 KPSS Puanıyla 104 Sözleşmeli Memur Alımı Yapacak
Kamusaati
Kamusaati
13 Haziran 2022 Pazartesi 01:12

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. İlana göre 104 kişilik kadro açıklayan kurum başvuruları 28 Ocak itibariyle başladı. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar işlemlerini 13 Şubat tarihine kadar tamamlayacaklar. 

SÖZLEŞMELİ 104 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Jandarma Genel Komutanlığı ilanında yer alan açık kadrolar Veteriner Hekim, Mütercim Tercüman, Destek Personeli Garson, Destek Personeli Hizmetli, pozisyonlarına olacak. Hizmetli kadrosuna başvurular en az lise mezunu düzeyinden olacak. Garson alımları ise ilgili turizm alanlarından mezun önlisans mezunlarından olacak. İki kadro için de başvurular 60 kpss ile olacak. 

Hizmetli Alımlarına Özel Duyuru

101 hizmetli kadrosu için başvuru yapacak adaylar yapılan uyarıda "Ankara iline planlanan destek personeli (hizmetli) kontenjanının 60’ı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilecek olup, bu personelin müteakip atama ve JSGA Bşk.lığı dışına görev yeri değişiklik talepleri kabul edilmeyecektir." açıklaması yer aldı. 

BAŞVURU ŞARTLARI

Hizmetli, Garson, Tercüman ve Veteriner Hekim kadrolarına yapılacak personel alımları "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Müracaat tarihi ] itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak." şartlarıyla yapılacak. 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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