İstanbul Metro Aş. personel alımı, GÜNCEL İŞ İLANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan metro İstanbul a ş personel alımı için yeni bir iş ilanı yayınladı. İŞKUR’un İstanbul iş ilanları sayfasında yer alan ilana göre İBB, kendi bünyesinde daimi olarak istihdam etmek üzere personel alımı yapacak.

İSTANBUL METRO AŞ PERSONEL ALIMI Alınacak personellerin tren sürücüsü olacağı belirtildi. Bunun için başvurusu kabul edilen adaylar tren sürücülüğü için eğitim alacaklardır. Bu ilana başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda belirtilen şartlara uygun olmaları gerekmektedir. İşte detaylar; BAŞVURU ŞARTLARI Mesleki lise, Teknik Lise veya Meslek Yüksek Okullarının; Tercihen Elektrik, Elektronik, Mekanik, Otomotiv, Motor, Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar, Raylı Sistemler, Mekatronik, Otomasyon, Makine bölümlerinden mezun olmak,

En az B sınıfı ehliyete ve psikoteknik belgesine sahibi olmak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

Erkek Adaylarda Ayakkabısız minimum 1.65 cm. boyunda olmak,

Kadın Adaylarda Ayakkabısız minimum 1.60 cm. boyunda olmak,

Boy Kilo Endeksi: Maksimum: 27 – Minimum: 18 olmak,

Gece vardiyası dahil vardiyalı sistemle çalışmaya uygun olmak,

Yeraltında (tünel-metro) çalışmaya engel teşkil etmeyecek sağlık koşullarına sahip (astım, kapalı alanda kalına obisi vb. olmayan) olmak, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği gereğince tren sürücülüğü sağlık kriterlerini karşılamak (işe başlatılmadan önce adaylardan eğitim ve araştırma hastanesinden heyet raporu ve ilgili testlerden geçtiğine dair rapor istenecektir. Hangi mesleklerden personel alınacağına dair ve bu mesleklerle ilgili istenilen başvuru şartlarına dair açıklamalar aşağıda verilmiştir.

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