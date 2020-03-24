İçişleri Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Personel Alımı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ(SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 15 adet Stajyer Kontrolör kadrosuna 12-14 Mayıs 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak giriş(sözlü) sınavı ile personel alınacaktır.

A) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,

2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar),

4- ÖSYM tarafından 2018-2019 yıllarında yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP9” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 90 kişi içerisinde bulunmak (90 ıncı aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

B) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2020 yılı Stajyer Kontrolör Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile 13-17 Nisan 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 17 Nisan 2020 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.

4- Giriş(sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların onaylı diploma örneğini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

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5- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan

öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, öğrenim bilgisi sekmesinde

ilgili kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

6- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak

gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini

manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında modüle

yüklemeleri gerekmektedir.

7- Adayların başvuru aşamasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün

http://personel.icisleri.gov.tr internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin

“Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere

uygun olarak çektirilmiş 600*800 boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde fotoğrafı pdf ya da

jpeg formatında modüle yüklemeleri gerekmektedir.

8- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 17 Nisan 2020 tarihinde saat:17:30’da

kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle

adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında

almaları gerekmektedir.

9- Giriş(sözlü) sınav başvuru esnasında gerekli belgelerin bir veya birkaçını başvuru

süresi içerisinde ilanda belirtilen usul ve esaslara göre modüle yüklemek zorunludur. İstenilen

belgeleri müracaat aşamasında sisteme yüklemeyen adaylar herhangi bir hak talebinde

bulunamayacak olup, sorumluluk ilgili adaylara ait olacaktır. Müracaatlar, elektronik ortamdaki

İş Talep Formu ile alınacağından posta yoluyla veya elden müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

11- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde

bulunulmayacaktır.

C) ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ

Giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli

internet sitesinin “Duyurular” bölümünde ilan edilecektir. Resmi internet sitesi üzerinden

yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde

bulunulmayacak olup, söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak

kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- KPSSP9 başarı puan sıralamasına göre belirlenen giriş(sözlü) sınavına katılacak

adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 22 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığımız

www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

2- KPSSP9 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme

sonuç listesine itirazlar 22-24 Nisan 2020 tarihleri arasında hafta içi (09:30-17:30) saatleri

içerisinde ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı

ile kabul edilecektir. 24 Nisan 2020 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına

veya faksına iletilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

3- Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak

bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

4- KPSSP9 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen boş kadro sayısının altı katı (90)

adaya ait kesin değerlendirme sonuç listesi ile giriş(sözlü) sınavına katılacak adaylara ait günlü

katılım listeleri, 30 Nisan 2020 tarihinde Bakanlığımız www.icisIeri.gov.tr adresli internet

sitesinde ilan edilecektir.

5- Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır

bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi

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veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları

gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu

adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar Stajyer Kontrolör Giriş(Sözlü) Sınavını

kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış

olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza

Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

bulunulacaktır.

D) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı; sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylar, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri

Yönetmeliği’nin “Sınav Konuları” başlıklı 8 inci maddesinde yer alan konu gruplarındaki bilgi

düzeyi ile genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve kamu yönetimi bilgileri yanında genel kültürü,

ifade kabiliyeti, temsil yeteneği vasıfları da göz önünde bulundurularak değerlendirmeye tabi

tutulacaktır.

E) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE

İTİRAZ

Giriş(sözlü) sınavında adaylara, sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından

ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması giriş(sözlü) sınav notunu

teşkil eder. Giriş(sözlü) sınavında başarılı olabilmek için adayın notunun 70’den aşağı

olmaması gerekir.

Giriş(sözlü) sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak

üzere sözlü sınava ilişkin kesin olmayan başarı listesi oluşturulacaktır. Bahse konu liste

Bakanlığımızca belirlenecek tarihte www.icisleri.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Söz konusu listeye itirazlar ilan edilen tarihten itibaren beş iş günü içinde hafta içi

(09:30 17:30) mesai saatleri içerisinde ilgili Sınav Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan

hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecek olup, ilan edilen süre içinde yapılmayan

itirazlar işleme alınmayacaktır. Sınav Kurulunca yapılan inceleme sonucunda giriş(sözlü)

sınavı kesinleşmiş başarı listesi oluşturulacak ve sınav kurul kararı itirazda bulunan adaylara

yazılı olarak bildirilecektir. Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, Kesinleşmiş Giriş(Sözlü) Sınav

Sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil

etmeyecektir.

F) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Giriş(sözlü) sınavını kazananlar, kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak

suretiyle ilanda yer alan boş kadro sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek olmak üzere açıklanır.

Başarılı olan adaylara ait kesin başarı listesi, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet

sitesinde ilan edilecektir,

G) ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER

Giriş(sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylar;

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında

tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik

belgesinin aslı veya onaylı örneği),

2-Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan

öğrenim durumuna ilişkin ilgili fakültelere denkliği olan adayların, denklik belgesinin aslı veya

noterden onaylı fotokopisi,

3-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün http: //personel.icisleri.gov.tr internet

adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak

Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş 600*800

boyutlarında 300 dpi görüntü kalitesinde CD ortamında fotoğraf,

4-Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinden temin edilerek

doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış, resimli İş Talep Formu,

5-Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel

internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurulacak ve

imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet

Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirtilen

tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden

teslim etmeleri gerekmektedir.

Bakanlığımızca belirtilen tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma

hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde

bulunamayacaklardır.

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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